PUNTA ARENAS TAMBIÉN BRILLÓ EN VETERANOS Y PREVETERANOS DE ESGRIMA

En el marco del gran torneo nacional de esgrima desarrollado entre el 16 y 19 de mayo en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, la categoría Preveteranos y Veteranos también tuvo un importante protagonismo, reuniendo a destacados exponentes de distintas regiones del país y dejando positivas actuaciones para los representantes locales.



El evento, considerado uno de los más grandes de la esgrima chilena durante este 2026, congregó a 259 tiradores, 32 clubes, 47 pruebas, 39 equipos y más de 2.700 combates individuales, transformando a Punta Arenas en el epicentro

nacional de esta disciplina olímpica.





En lo deportivo, los representantes locales obtuvieron destacados resultados en distintas armas y categorías. En sable femenino preveteranos, Viviana Briones Salvador se coronó campeona nacional, mientras que Gladys Alvarado Díaz

consiguió el primer lugar en sable femenino veteranos.





En la rama masculina, Daniel Araya Muñoz obtuvo el primer lugar en sable masculino preveteranos, acompañado por una destacada participación de Jaime Mancilla Millán, quien logró el tercer lugar, y Gaspar Toledo Navarro, que

alcanzó el primer puesto en sable masculino veteranos.





En florete, nuevamente destacaron los deportistas magallánicos. Viviana Briones Salvador consiguió el segundo lugar en florete femenino preveteranos, mientras que Gladys Alvarado Díaz logró un quinto lugar. En la categoría masculina,

Daniel Araya Muñoz obtuvo el tercer lugar en florete masculino preveteranos, acompañado de Jaime Mancilla Millán, quien alcanzó el sexto puesto.



Los buenos resultados también se extendieron a la espada, donde Viviana Briones Salvador se quedó con el segundo lugar en espada femenina preveteranos, mientras que Gladys Alvarado Díaz volvió a subir al podio obteniendo el primer

lugar en espada femenina veteranos. En varones, Daniel Araya Muñoz alcanzó el tercer lugar en espada masculina preveteranos, junto a Jaime Mancilla Millán, que obtuvo el quinto lugar.





Finalmente, en la competencia por equipos de espada masculina veteranos, el conjunto integrado por Daniel Araya, Alejandro Chacana y Gaspar Toledo consiguió un destacado tercer lugar nacional.





Desde el Club de Esgrima Punta Arenas (CEPA) valoraron especialmente el compromiso de los deportistas adultos y veteranos, quienes compatibilizan entrenamiento, trabajo y vida familiar para seguir representando a Magallanes al

más alto nivel, demostrando que la pasión por la esgrima no tiene edad.

