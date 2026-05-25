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25 de mayo de 2026

CADEM: KAST REGISTRA UN 41% DE APROBACIÓN Y UN 53% CONSIDERA A QUIROZ COMO EL MINISTRO MÁS INFLUYENTE

​En tanto, un 55% desaprueba su administración.

cademkastquiroz

La nueva edición de la encuesta  Plaza Pública – Cadem, reveló un 41% de los encuestados aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast, lo que representa un alza de un punto respecto de la medición anterior. En tanto, un 55% desaprueba su administración.

En relación a su gabinete, José García Ruminot, Daniel Mas y May Chomali son posicionan como los ministros mejor evaluados, con 57% de aprobación.

Por su parte, el  53% de las personas consultadas considera al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, como el más influyente.

Fuente: cnnchile.com

pdtekast

CADEM: DESAPROBACIÓN DEL PRESIDENTE KAST LLEGA AL 58% Y 64% NO CREE QUE EL GOBIERNO TENGA UN PLAN CONCRETO EN SEGURIDAD

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