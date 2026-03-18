GOBIERNO ADVIERTE MEDIDAS “MUY DOLOROSAS” POR LA SITUACIÓN FISCAL DE CHILE Y DA PLAZO PARA PROPUESTA AL MEPCO

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, planteó que la situación fiscal de Chile empuja al gobierno del Presidente José Antonio Kast a tomar medidas de ahorro y modificar temas como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que busca mitigar el alza o bajas abruptas del precio del combustible, que hoy solo se inclina por las alzas por motivo del conflicto del Medio Oriente y los problemas en el estrecho de Ormuz, donde circula cerca del 20% del crudo del mundo.

Sobre el futuro del Mepco y ante la postura del gobierno de que existe estrechez fiscal para seguir manteniéndolo, el ministro García Ruminot adelantó que “el ministro de Hacienda está trabajando en una propuesta para presentarla en las próximas horas o en los próximos días al país”.

“A mí me parece que va a ser una propuesta mucho más equilibrada, pero es el ministro de Hacienda quien debe hacer los anuncios una vez que termine los análisis y termine los estudios”, añadió en entrevista con Tele13 radio.

En esa línea, el secretario de Estado planteó que mantener el Mepco genera un “problema” ante el alza constante del petróleo y que Chile importe todo lo que consume de crudo.

Ante este contexto, el secretario de Estado también consideró los efectos políticos de que el precio de combustibles no tenga un mecanismo de amortiguación al nivel del Mepco.

“Va a tener también una repercusión importante (en los precios en otras áreas), significativa, así que mayor razón para que el ministro de Hacienda esté muy de cabeza, digamos, buscando la mejor alternativa”, dijo sobre el trabajo del secretario de Estado, Jorge Quiroz, como cambio al Mepco.

Al referirse al Mepco, el ministro García Ruminot reiteró su justificación a esta medida por la situación fiscal que vive Chile. “Todos sabemos que hemos recibido el gobierno con muy pocos ahorros, con un gran déficit fiscal y ello va a obligar a tomar medidas que van a ser para muchas familias, lo más probable que muy, muy dolorosas, que van a afectar mucho”, dijo.

Sin embargo, el secretario de Estado planteó que las medidas que tomarían para mejorar la situación fiscal serían con “la mayor conciencia social, buscando también que los efectos sean los menores posibles. En eso está trabajando intensamente el ministro de Hacienda”.

“(El Mepco) es un problema con el que no contábamos evidentemente, es un problema emergente y como gobierno, como responsables de la administración del Estado, tenemos la obligación de hacernos cargo y de plantearnos ante la ciudadanía con la mayor sinceridad, buscando siempre proteger a los sectores más modestos”, agregó.

Luego, en un evento en Icare, el secretario de Estado comentó que la propuesta al Mepco “debiera resolverse pronto, en los próximos días o a más tardar a comienzos de la próxima semana, porque no podemos seguir absorbiendo estos costos por mucho tiempo”.

“No podemos dejar pasar mucho tiempo, esto tiene que ser rápido, porque cada día significa del orden de US$50 millones, y si el petróleo sigue subiendo, es más dinero todavía que hoy no tenemos”, agregó.

En la instancia, el ministro apuntó que “no necesariamente se va a eliminar el Mepco, hay que esperar la fórmula que está trabajando el ministro de Hacienda, que busca ser equilibrada y menos gravosa para la ciudadanía”.

Otro de los temas que abordó fue el futuro del proyecto del secreto bancario, que también se tramitó hasta los últimos días del gobierno del expresidente Gabriel Boric, donde la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia Económica con acceso a secreto bancario administrativo para la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Ante este contexto, el ministro de Estado apuntó que el levantamiento del secreto bancario se haga con una autorización judicial, con un plazo para que los jueces otorguen esta autorización. Actualmente, la legislación en tramitación apunta al levantamiento del secreto bancario en sede administrativa de la UAF en tres casos: un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) que provenga de un banco; cuando el ROS esté referido a un funcionario público; y cuando se refiera a una persona jurídica.

Mientras que, por el proyecto de sala cuna, el ministro García Ruminot reiteró los reparos a la iniciativa por el tema del financiamiento del proyecto. “Ese proyecto no está debidamente financiado”, sostuvo.

“Entonces no es banal, cuando tenemos esta situación de alto desempleo y de alta informalidad en la economía, seguir agregando costos laborales. Pero además de eso, este fondo de sala cuna pretende, es lo que dice el informe financiero, pagar en promedio $365 mil por niño en sala cuna al mes. Nosotros pedimos los antecedentes a todas las regiones del país y en ninguna región los promedios están en esos montos”, agregó.

Ante este contexto, el secretario de Estado descartó que el Ejecutivo pague la diferencia con el precio de la mensualidad de sala cuna. “El fisco no está en condiciones de asumir ese mayor costo porque ni siquiera sabemos cuánto puede llegar a ser. Entonces, en un acto de responsabilidad es que hemos dicho: A ver, estudiemos bien, analicemos bien, veamos cómo lo podemos hacer”, dijo.

“A lo mejor la cobertura de sala cuna va a tener que ser un poco inferior en los primeros meses, pero lo que no podemos hacer es seguir sacando proyectos desfinanciados”, agregó.

Fuente: latercera.com



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