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12 de abril de 2026

ALCALDE RADONICH Y SEREMI DE GOBIERNO REFUERZAN COORDINACIÓN PARA ABORDAR NECESIDADES DE PUNTA ARENAS

​Autoridades destacaron la importancia del trabajo conjunto y la colaboración institucional en beneficio de la comunidad.

REUNIÓN CON NUEVO SEREMI DE GOBIERNO (2)

Una reunión de trabajo sostuvieron el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, y el seremi de Gobierno, Ángel Roa, instancia que permitió fortalecer la coordinación entre el municipio y el Ejecutivo en la región, con foco en mejorar la respuesta a las necesidades de los vecinos.

El jefe comunal valoró el encuentro, destacando la disposición al trabajo colaborativo y la importancia de mantener una relación fluida entre ambas instituciones. Señaló que existe voluntad para avanzar en temas comunes y que el objetivo compartido es entregar soluciones concretas a la comunidad frente a problemáticas cotidianas.

Radonich también indicó que existe una base de trabajo previa que se busca profundizar, mencionando experiencias como ferias comunitarias en las que participan distintas entidades. En esa línea, subrayó la relevancia de colaborar desde los distintos roles institucionales, manteniendo el respeto incluso ante eventuales diferencias.

Por su parte, el seremi de Gobierno calificó la reunión como provechosa, destacando que permitió conocer la visión del municipio y avanzar en una agenda de trabajo común. Asimismo, relevó la importancia de apoyar a organizaciones locales y mantener una articulación permanente entre instituciones para enfrentar los desafíos de la comuna.


REUNIÓN PROTOCOLAR CON SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

ALCALDE RADONICH Y SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS REVISAN CARTERA DE PROYECTOS PARA PUNTA ARENAS

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