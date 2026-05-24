MÁS DE 130 PROYECTOS HAN SIDO INGRESADOS AL FONDO CONCURSABLE DE AGUAS MAGALLANES

A una semana del cierre del proceso de postulación, más de 130 proyectos ya han sido ingresados al Fondo Concursable de Desarrollo Comunitario de Aguas Magallanes por organizaciones sociales de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

Desde la empresa destacaron la alta participación alcanzada en esta décimo quinta versión e hicieron un llamado a las agrupaciones interesadas a completar el proceso antes del viernes 29 de mayo a las 16:00 horas, a través del sitio web de la compañía.

Aguas Magallanes informó además que durante la próxima semana continuará la atención presencial para apoyar a las organizaciones que requieran orientación en sus postulaciones. En Punta Arenas, la atención se realizará en la oficina comercial ubicada en José Menéndez N°839, entre las 08:30 y las 16:00 horas. En Puerto Natales, en tanto, habrá una jornada especial de apoyo el lunes 25 de mayo en Blanco Encalada N°583.

Para este año, el fondo contempla una inversión de $50 millones, recursos que serán distribuidos total o parcialmente entre los proyectos seleccionados. Las iniciativas pueden postular en las líneas de mejoramiento de espacios comunitarios, equipamiento de sedes y clubes deportivos, además de medioambiente y buen uso del recurso hídrico.

La compañía indicó que, tras el cierre de las postulaciones, comenzará el proceso de revisión de admisibilidad y evaluación de las propuestas presentadas. Desde su creación, el Fondo Concursable de Aguas Magallanes ha permitido concretar más de 900 proyectos comunitarios en la región, superando los $350 millones de inversión acumulada.