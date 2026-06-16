AGUAS MAGALLANES TRASLADA CAMPAÑA DE INVIERNO A CONSULTORIOS DE PUNTA ARENAS CON APOYO DE UNIVERSITARIOS

Con el propósito de dar mayor alcance a las recomendaciones preventivas ante la llegada de la temporada de bajas temperaturas y escarcha, Aguas Magallanes inició una serie de operativos informativos en los Centros de Salud Familiar (CESFAM) de la comuna. La estrategia busca aprovechar los espacios de alta afluencia para enseñar de manera directa cómo proteger las instalaciones domiciliarias frente a las temperaturas bajo cero.

Este despliegue territorial es fruto de la gestión realizada entre la empresa sanitaria y la Municipalidad de Punta Arenas. La coordinación municipal permitió acceder a puntos de difusión en las salas de espera de consultorios y Centros Comunitarios de Salud Familiar (CECOSF), facilitando un contacto cercano con los usuarios que asisten diariamente a sus controles médicos.

El trabajo en terreno cuenta con un componente social clave. Equipos del área de Comunidades de la sanitaria, apoyados por estudiantes en práctica de la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Magallanes (UMAG), lideraron las primeras jornadas de entrega de material educativo en los CESFAM Carlos Ibáñez y Dr. Juan Damianovic.

Según el cronograma de la empresa, las próximas intervenciones se concentrarán en los centros de salud Thomas Fenton, 18 de Septiembre y Dr. Mateo Bencur, además del CECOSF ubicado en el sector de Río Seco.

Desde Aguas Magallanes valoraron el impacto de este trabajo conjunto, destacando que los consultorios representan un punto de encuentro vecinal prioritario. "La prevención es nuestra principal herramienta para anticiparnos a las emergencias invernales. Valoramos la disposición del municipio para abrir estos espacios, lo que nos permite conversar cara a cara con las familias, entregar consejos útiles y evitar que sufran el corte de su suministro por cañerías o medidores congelados", explicó Andrea Benavente, jefa del departamento de Comunicaciones y Comunidad de Aguas Magallanes.

Esta iniciativa se suma a las acciones anuales que promueve la sanitaria en las localidades donde opera. Las recomendaciones principales para este periodo apuntan a medidas prácticas y de bajo costo, tales como revestir los medidores con material aislante adecuado, proteger las tuberías que queden expuestas a la intemperie y asegurar que los accesos a las llaves de paso estén despejados ante cualquier eventualidad técnica.