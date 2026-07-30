Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

30 de julio de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA DETIENE A TRIPULANTE CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN PENDIENTES DURANTE FISCALIZACIÓN EN EL GOLFO ALMIRANTE MONTT

El procedimiento se desarrolló este miércoles 30 de julio, a las 11:10 horas, durante una fiscalización efectuada por la Lancha de Servicio General "Puerto Natales".

Operativo de la Autoridad Marítima detecto individuo con dos ordenes de detención pendientes a bordo de lancha pesquera

Un operativo de rutina de la Autoridad Marítima culminó con la detención de un tripulante que mantenía dos órdenes de detención vigentes, en el marco de las tareas permanentes de fiscalización que se despliegan en las aguas del Golfo Almirante Montt, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El procedimiento se desarrolló este miércoles 30 de julio, a las 11:10 horas, durante una fiscalización efectuada por la Lancha de Servicio General "Puerto Natales". Mientras el personal realizaba un control de identidad preventivo a bordo de una lancha pesquera, se detectó que uno de sus tripulantes registraba dos requerimientos pendientes de la justicia: uno por abuso sexual contra un menor y otro por conducción en estado de ebriedad.

Ante la situación, el personal activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos. "Cumpliendo con los protocolos correspondientes, se procedió a su detención inmediata y posterior traslado a puerto, informando al Juzgado de Garantía de Puerto Natales, disponiendo pasar a control de detención", detalló el Teniente Primero Litoral Álvaro Llanos, Comandante de la Lancha de Servicio General 1617 "Puerto Natales".

El operativo contó con un despliegue reforzado, que incluyó una patrulla de Policía Marítima y un binomio canino de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales. Esta combinación permite unir la vigilancia del tráfico marítimo con capacidades de detección especializadas, habilitando controles más exhaustivos sobre las embarcaciones que transitan por el sector. El control de identidad preventivo, herramienta habitual en este tipo de fiscalizaciones, fue precisamente el que permitió advertir los antecedentes que pesaban sobre el tripulante y activar el procedimiento sin contratiempos.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes que la Autoridad Marítima realiza en su jurisdicción, orientadas a robustecer la seguridad en zonas aisladas de la región. El Golfo Almirante Montt, por su geografía remota y su condición de paso hacia los canales y fiordos del extremo austral, constituye un área donde la presencia fiscalizadora resulta clave para prevenir delitos y resguardar a quienes se desplazan por sus aguas.

El detenido quedó a disposición del tribunal competente, que resolverá su situación procesal en la audiencia de control de detención. Los antecedentes recabados durante el procedimiento fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, instancia que determinará los pasos a seguir conforme a la normativa vigente.

Con este resultado, la Autoridad Marítima reiteró su compromiso de mantener una fiscalización constante en las rutas marítimas de Magallanes, donde las condiciones de aislamiento y la extensión del territorio exigen un despliegue sostenido para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de la navegación. 

arrau

MINISTRO MARTÍN ARRAU DESTACA DETENCIÓN DE PEDRO MACHEO EN MAGALLANES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

"EL PROCESO QUE CULMINA EN 2030 DEBIERA RESOLVERSE COMO LO QUE ES —UNA DECISIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA SOBRE EL FUTURO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN— Y NO COMO UNA CONTROVERSIA SOBRE EL PASADO"

Leer Más

​DECLARACIÓN PÚBLICA

​DECLARACIÓN PÚBLICA

Zona Austral Logo
nuestrospodcast
Operativo de la Autoridad Marítima detecto individuo con dos ordenes de detención pendientes a bordo de lancha pesquera

AUTORIDAD MARÍTIMA DETIENE A TRIPULANTE CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN PENDIENTES DURANTE FISCALIZACIÓN EN EL GOLFO ALMIRANTE MONTT

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Operativo de la Autoridad Marítima detecto individuo con dos ordenes de detención pendientes a bordo de lancha pesquera

AUTORIDAD MARÍTIMA DETIENE A TRIPULANTE CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN PENDIENTES DURANTE FISCALIZACIÓN EN EL GOLFO ALMIRANTE MONTT

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
porvenirAFC

PORVENIR SUMA CASI 1.200 METROS CUADRADOS DE INVERNADEROS NUEVOS EN LA APUESTA DE LA AFC FUEGUINA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
director(s)sence

DIRECTOR NACIONAL DE SENCE INVITA A EMPRESAS MAGALLÁNICAS A POSTULAR A LOS 399 CUPOS DISPONIBLES PARA EL SUBSIDIO A LA CONTRATACIÓN

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.