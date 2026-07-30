AUTORIDAD MARÍTIMA DETIENE A TRIPULANTE CON DOS ÓRDENES DE DETENCIÓN PENDIENTES DURANTE FISCALIZACIÓN EN EL GOLFO ALMIRANTE MONTT

Un operativo de rutina de la Autoridad Marítima culminó con la detención de un tripulante que mantenía dos órdenes de detención vigentes, en el marco de las tareas permanentes de fiscalización que se despliegan en las aguas del Golfo Almirante Montt, en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

El procedimiento se desarrolló este miércoles 30 de julio, a las 11:10 horas, durante una fiscalización efectuada por la Lancha de Servicio General "Puerto Natales". Mientras el personal realizaba un control de identidad preventivo a bordo de una lancha pesquera, se detectó que uno de sus tripulantes registraba dos requerimientos pendientes de la justicia: uno por abuso sexual contra un menor y otro por conducción en estado de ebriedad.

Ante la situación, el personal activó de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de casos. "Cumpliendo con los protocolos correspondientes, se procedió a su detención inmediata y posterior traslado a puerto, informando al Juzgado de Garantía de Puerto Natales, disponiendo pasar a control de detención", detalló el Teniente Primero Litoral Álvaro Llanos, Comandante de la Lancha de Servicio General 1617 "Puerto Natales".

El operativo contó con un despliegue reforzado, que incluyó una patrulla de Policía Marítima y un binomio canino de la Capitanía de Puerto de Puerto Natales. Esta combinación permite unir la vigilancia del tráfico marítimo con capacidades de detección especializadas, habilitando controles más exhaustivos sobre las embarcaciones que transitan por el sector. El control de identidad preventivo, herramienta habitual en este tipo de fiscalizaciones, fue precisamente el que permitió advertir los antecedentes que pesaban sobre el tripulante y activar el procedimiento sin contratiempos.

Estas acciones forman parte de las labores permanentes que la Autoridad Marítima realiza en su jurisdicción, orientadas a robustecer la seguridad en zonas aisladas de la región. El Golfo Almirante Montt, por su geografía remota y su condición de paso hacia los canales y fiordos del extremo austral, constituye un área donde la presencia fiscalizadora resulta clave para prevenir delitos y resguardar a quienes se desplazan por sus aguas.

El detenido quedó a disposición del tribunal competente, que resolverá su situación procesal en la audiencia de control de detención. Los antecedentes recabados durante el procedimiento fueron puestos en conocimiento del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, instancia que determinará los pasos a seguir conforme a la normativa vigente.

Con este resultado, la Autoridad Marítima reiteró su compromiso de mantener una fiscalización constante en las rutas marítimas de Magallanes, donde las condiciones de aislamiento y la extensión del territorio exigen un despliegue sostenido para garantizar el cumplimiento de la ley y la seguridad de la navegación.