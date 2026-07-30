RODOLFO "EL ROLO" CONTRERAS APUESTA POR FORTALECER LA ESENCIA DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO EN LA PATAGONIA Y RECUPERAR LOS ESPACIOS PARA LAS NUEVAS GENERACIONES

La identidad del Festival Folclórico en la Patagonia, el equilibrio entre tradición y renovación, la participación ciudadana en la conformación de la parrilla artística y la necesidad de recuperar espacios para los nuevos talentos fueron algunos de los principales temas abordados por el folclorista y humorista magallánico Rodolfo "El Rolo" Contreras durante su participación, esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

A pocos días de una nueva edición del certamen, Contreras analizó el presente del festival desde la mirada de quien ha participado en distintas etapas de su historia. El artista recordó que hace un año se encontraba sobre el escenario como parte del espectáculo y que ahora observa el evento desde otra perspectiva.

"Los magallánicos que estamos fuera le damos una mirada distinta al magallánico que está en la ciudad, cierto? Y también los folkloristas le damos una mirada distinta a este gran festival. Creo que es un gran festival... siempre estoy conectado con lo que tiene que ver con el folclor de la Patagonia más allá del festival", expresó.

Respecto a la programación artística, sostuvo que comprende las dificultades de confeccionar una parrilla que convoque a distintos públicos, aunque insistió en que el sello folclórico debe mantenerse como eje principal.

"Yo entiendo que, por ejemplo, hay que hacer una parrilla a la cual la comunidad se quiera acercar al festival. Ahora también debemos entender que el festival es un festival folclórico, esa fue su idea inicial... y espero que siga siendo lo más folclórico posible. Obviamente que hay que tener de todo en la parrilla... Yo, como siempre digo, como hago humor y folclore tradicional... siempre estoy bregando para que haya un número. Con un número me conformo que sea más tradicional", señaló.

En esa misma línea, valoró el nivel alcanzado por el certamen en comparación con otros encuentros nacionales dedicados al folclore.

"Yo recorro muchos festivales, sobre todo los festivales folclóricos... los observo porque yo soy folklorista, entonces me interesa ver lo bueno y lo malo de otros festivales y compararlo, y nosotros estamos a un muy buen nivel en comparación a otros festivales folclóricos de Chile. Creo que la competencia es lo fundamental", afirmó.

Contreras también defendió el carácter regional y patagónico del evento, planteando que el certamen debe continuar siendo administrado desde Magallanes.

"Yo no soy de los que piensa que si el festival lo nacionalizamos va a ser mejor. Creo que va a perder, te van a cambiar todo, te van a decir cómo hacerlo, se van a terminar los artistas regionales, los animadores regionales, se va a terminar la esencia. Creo que el Festival Folclórico en la Patagonia se tiene que quedar ahí porque es para los magallánicos", manifestó.

Asimismo, propuso fortalecer los vínculos culturales con localidades de ambos lados de la Patagonia.

"Yo me enfocaría en que sea un festival patagónico, trataría de afianzarlo bien con la República Argentina, Gallegos, Río Turbio, Caleta Olivia, Río Grande y haría un festival muy potente, muy bien patagónico para los magallánicos", indicó.

Uno de los puntos que marcó con mayor énfasis fue la necesidad de abrir espacios para la participación ciudadana en la definición de los contenidos del festival.

"Sí, habría que preguntarle a la gente que consume folklore... tenemos que entender que es un festival folclórico. Creo que hay que hacer una encuesta a las personas, escuchar a las personas qué te dicen, qué les gustaría, porque después nos cuesta vender las entradas. Si no haces folclórico, síguelo haciendo, pero no lo llames Festival Folclórico en la Patagonia", sostuvo.

El folclorista también puso el foco en el recambio generacional y lamentó la desaparición de instancias que históricamente permitían descubrir nuevos talentos.

"Hay una cosa que hay que volver a retomar fuerte, que es el festival estudiantil... y un prefestival importante. De esa manera le dan la posibilidad a la gente de consumir más folclor, que más personas quieran competir en el festival y, sobre todo, la juventud. Imagínate que en cada colegio tiene que haber un grupo vocal, tiene que haber un conjunto folclórico, tiene que haber un solista y tenemos que dar la instancia para que se puedan mostrar", afirmó.

En ese contexto, advirtió sobre la creciente dependencia de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial en los procesos creativos, aunque llamó a privilegiar las composiciones originales.

"A mí los grupos que hacen cover no me llaman la atención... Yo prefiero a los que hacen sus propias creaciones. Más allá de si la canción tiene mucha poesía o una gran melodía, yo le doy mucho más valor a la persona que hace sus propias canciones... Tenemos que darle un espacio importante también, no un espacio penca, como decimos los magallánicos; tiene que ser un buen festival, con un buen sonido, donde la gente lo pueda ir a apreciar y uno se sienta artista", concluyó.

Antes de finalizar la entrevista, Rodolfo "El Rolo" Contreras anunció que el próximo 8 de agosto realizará una peña folclórica junto al reconocido cultor Lalo Vilches, invitando a los amantes del folclore tradicional a sumarse a la actividad.





​

