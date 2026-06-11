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11 de junio de 2026

CON FOLCLORE, ROCK Y TRADICIÓN: LA PEÑA DE "AS DE OROS" PROMETE ENCENDER LA NOCHE MAGALLÁNICA EN PUNTA ARENAS

El reconocido dúo local convoca a un encuentro íntimo este sábado 13 de junio en Tierra de Diablos, reviviendo el espíritu de las antiguas peñas comunitarias.

peña as de oros afiche

La bohemia y la música con identidad regional se toman el próximo fin de semana en la capital magallánica. Bajo la consigna "¡Se prendió la Patagonia!", se ha confirmado la realización de la Peña de As de Oros, un evento que promete reunir lo mejor del talento local en una noche cargada de ritmo, canto y tradición.

La cita está programada para este sábado 13 de junio, a partir de las 21:30 horas, en el espacio cultural y gastronómico Tierra de Diablos, ubicado en Armando Sanhueza 1441, Punta Arenas.

Una cumbre de artistas regionales

Organizado por el emblemático dúo magallánico As de Oros, el evento busca consolidarse como el panorama imperdible para los amantes de la música en vivo y las raíces patagónicas. Para ello, la jornada contará con una variada e intensa parrilla de invitados especiales que harán bailar y cantar a los asistentes:

  • Agrupación 7 de Julio

  • Grupo Granizo

  • Julio Argentino

  • Cristian Vidal

Experiencia "A la antigua" y cupos limitados

El formato del evento rescatará la esencia más pura de las peñas tradicionales. Según adelantó la organización, las mesas serán compartidas, propiciando un ambiente de camaradería, encuentro y comunidad entre los asistentes, emulando las grandes veladas de antaño en la región.

Debido al carácter íntimo y exclusivo del recinto, las entradas son sumamente limitadas, contando con un aforo estricto de solo 70 cupos disponibles. Se anticipa una alta demanda, por lo que se ha sugerido a la comunidad asegurar sus ingresos con antelación para no quedar fuera de lo que se perfila como un auténtico "peñón" invernal.

Coordenadas del Evento:

  • Fecha: Sábado 13 de junio de 2026.

  • Horario: Desde las 21:30 hrs.

  • Lugar: Tierra de Diablos (Armando Sanhueza 1441, Punta Arenas).

  • Valores: Preventa a $5.000 al whatsapp +56 9 7619 5578 / En puerta el día del evento a $6.000.

  • Reservas: Disponibles a través de un mensaje directo (DM) en las redes oficiales de la banda: @asdeorosrock o directamente en el espacio anfitrión @tierra_de_diablos.


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