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26 de abril de 2026

AGRUPACIONES FOLCLÓRICAS DE MAGALLANES PRESENTAN NUEVOS LANZAMIENTOS Y REFUERZAN LA IDENTIDAD REGIONAL

Patagonia rural.

Patagonia Rural

En una nueva edición del programa Patagonia Rural de Polar Comunicaciones, dos agrupaciones emergentes de la región de Magallanes dieron a conocer sus más recientes lanzamientos musicales, destacando el valor de la identidad local en sus propuestas. Se trata de los conjuntos Renacer del Pago y Los Chamanes de la Patagonia, quienes compartieron su experiencia como parte de la nueva generación del folclore regional.

Durante la conversación, integrantes de Renacer del Pago explicaron que su proyecto nace desde la inquietud de jóvenes músicos por rescatar la cueca y fusionarla con otros ritmos del sur, como el chamamé. Según señalaron, uno de los principales desafíos ha sido encontrar un sello propio, el cual hoy identifican en la mezcla de estilos que reflejan tanto la tradición chilena como la identidad patagónica.

Por su parte, Los Chamanes de la Patagonia destacaron que su propuesta artística busca mantener viva la esencia del chamamé, respetando sus raíces provenientes del litoral argentino, pero adaptándolo a la realidad cultural de Magallanes. En ese contexto, enfatizaron su compromiso con representar al mundo rural y al hombre de campo, elementos fundamentales en su narrativa musical.

Ambas agrupaciones coincidieron en que uno de los desafíos actuales es ampliar el alcance del folclore más allá de fechas tradicionales como Fiestas Patrias, buscando nuevos públicos a través de plataformas digitales y presentaciones en distintos escenarios del país. En esa línea, valoraron instancias como festivales y circulación en redes sociales, que permiten posicionar su música a nivel nacional.

Finalmente, los artistas invitaron a la comunidad a conocer sus nuevos trabajos disponibles en plataformas digitales, donde destacan propuestas que fusionan cueca, chamamé y elementos propios de la vida en la Patagonia. Desde Patagonia Rural, el espacio volvió a relevar el rol de la música como expresión viva de la identidad en la región de Magallanes.




OJO CON LA CULTURA

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