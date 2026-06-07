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7 de junio de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | MAGALLANES: UNA OFERTA TURÍSTICA DE CLASE MUNDIAL

Por: Alejandra Covacevich Jara, directora regional de ProChile Magallanes.

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Magallanes cuenta con una de las ofertas turísticas más potentes de Chile. Su combinación de naturaleza extrema, paisajes únicos y experiencias difíciles de replicar en otros destinos del mundo la convierten en un territorio con un enorme valor diferencial.

Torres del Paine, como emblema de reconocimiento internacional, resume buena parte de ese potencial. Esta riqueza constituye una ventaja competitiva real para la región.

Por eso, la pregunta de fondo no es si Magallanes tiene algo que mostrar, sino si estamos haciendo lo suficiente para que el mundo conozca todo lo que puede ofrecer.

Las cifras subrayan la importancia de esta interrogante. En 2025, Chile superó los 6 millones de turistas extranjeros, alcanzando sus mejores resultados desde 2017. Además, ese año fue distinguido por séptima vez como Mejor Destino de Turismo Aventura en los World Travel Awards, superando a mercados consolidados como Nueva Zelanda, Japón y Costa Rica.

Dentro de ese crecimiento, dos mercados llaman especialmente la atención: Brasil, que en 2024 registró su mejor desempeño histórico con más de 787 mil llegadas al país, un 62% más que el año anterior, y México, que también creció sobre el 20% en el mismo período. Son mercados en expansión, con clases medias con mayor capacidad de gasto, interés creciente en turismo de naturaleza y una relación con Chile que recién está madurando. Ignorarlos sería un error estratégico.

En respuesta, Magallanes ha dirigido acciones concretas hacia estos mercados. El 12 de mayo pasado, 18 empresas turísticas de la región participaron en una rueda de negocios en Brasil junto a 19 operadores brasileños, organizada por la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine. Desde el 3 de junio, 17 operadores locales harán lo mismo en México.

Detrás de cada misión, las oficinas comerciales de ProChile prestan un apoyo concreto: gestionan reuniones con autoridades, coordinan agendas y brindan asistencia técnica en cada mercado. Asimismo, se realizan capacitaciones previas sobre los aspectos particulares de cada destino.

El año pasado Magallanes recibió más de 400 mil turistas extranjeros, consolidándose como la tercera región más visitada desde el exterior. Es una base sólida, pero también es un punto de partida. La oportunidad está en mercados que hoy crecen con fuerza y que todavía no han descubierto todo lo que esta región tiene para ofrecer. Desde  ProChile estamos empeñados para que esas oportunidades se hagan realidad para la región.


Marcos Buvinic

COLUMNA DE OPINIÓN | A PROPÓSITO DE LA AMISTAD CON DIOS

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