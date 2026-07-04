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4 de julio de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | GOBERNABILIDAD: EL DESAFÍO PENDIENTE DE CHILE

Por: Arturo Storaker

ARTURO STORAKER

Durante las últimas décadas, Chile ha demostrado que la alternancia en el poder es una fortaleza de su democracia. Gobiernos de distintas sensibilidades políticas se han sucedido respetando la voluntad popular, confirmando la solidez de nuestras instituciones. Sin embargo, esa alternancia nos plantea hoy una pregunta que merece una reflexión profunda: ¿por qué cambian los gobiernos, pero muchas de las demandas ciudadanas continúan sin resolverse?

La respuesta no puede atribuirse únicamente a los aciertos o errores de una administración. Existe un problema más profundo que atraviesa a todo el sistema político: la creciente dificultad para construir acuerdos y mayorías estables que permitan gobernar.

En los últimos años, Chile ha pasado de un escenario de grandes coaliciones a uno de creciente fragmentación política. La existencia de múltiples partidos y movimientos ha enriquecido la representación democrática, pero también ha hecho mucho más complejo alcanzar consensos en materias fundamentales para el desarrollo del país.

La democracia necesita pluralismo, pero también gobernabilidad. Ambas condiciones son indispensables. Cuando las mayorías son frágiles y los acuerdos se vuelven excepcionales, las reformas se retrasan, las decisiones se postergan y la ciudadanía comienza a sentir que la política discute mucho, pero resuelve poco.

La segunda vuelta presidencial entrega una mayoría legítima para elegir al Presidente de la República, pero esa mayoría electoral no siempre se transforma en una mayoría política suficiente para impulsar un programa de gobierno. Muchas personas votan por la opción que consideran menos riesgosa, más que por una adhesión plena al proyecto del candidato vencedor. Esa realidad explica, en parte, por qué gobiernos de distintas tendencias han enfrentado dificultades similares para llevar adelante sus principales compromisos.

Las consecuencias van mucho más allá de la política. La incertidumbre también afecta la economía. Los inversionistas no solo evalúan buenos proyectos o programas económicos; también observan si un país tiene la capacidad institucional para mantener reglas claras y otorgar estabilidad en el tiempo.

Desde Magallanes esta realidad adquiere una dimensión especial. Nuestra región necesita políticas públicas que trasciendan los gobiernos. El desarrollo de la salmonicultura, la consolidación de la logística antártica, el fortalecimiento de la

conectividad, la infraestructura, la salud y las futuras oportunidades asociadas al hidrógeno verde requieren continuidad, visión estratégica y acuerdos de largo plazo.

A ello se suma una tarea pendiente: avanzar hacia una descentralización efectiva y modernizar las normas especiales de Magallanes para fortalecer la inversión, crear más empleos, mejorar los salarios y generar nuevas oportunidades para las familias de la región.

En materia de seguridad, nuestra realidad sigue siendo distinta a la de otras regiones del país, pero no podemos ignorar el crecimiento del microtráfico, la participación de menores en bandas delictuales y el aumento de la violencia intrafamiliar.

Chile necesita recuperar la capacidad de construir grandes acuerdos nacionales. No significa renunciar a las diferencias políticas, sino comprender que existen materias donde el interés del país debe prevalecer sobre la confrontación permanente.

Desde Magallanes sabemos que el desarrollo no se construye sobre la incertidumbre. Se construye con instituciones sólidas, reglas estables y acuerdos que trasciendan los gobiernos de turno. Recuperar esa capacidad es, probablemente, el gran desafío pendiente de Chile para la próxima década.


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COLUMNA DE OPINIÓN | EL PRÓXIMO GRAN IMPACTO

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