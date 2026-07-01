Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

1 de julio de 2026

PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI VALORÓ EL APORTE HISTÓRICO DE LA RADIO Y LLAMÓ A PROTEGER SUS CONTENIDOS

Buenos días región

pdtanacionalarchi

La presidenta nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Solange Gómez Jelves, afirmó que la radio atraviesa uno de sus mejores momentos y enfrenta con optimismo los desafíos que plantea el ecosistema digital, durante una entrevista concedida la mañana de este martes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la dirigenta gremial destacó que, por primera vez en la historia del gremio, una mujer encabeza la organización nacional.

"Estamos muy contentos, muy felices de que por primera vez en la historia de nuestro gremio, la conducción esté liderada por una mujer", señaló.

Asimismo, valoró el trabajo de la mesa directiva nacional, resaltando la representación de distintas regiones del país, incluyendo Magallanes.

Respecto del escenario actual de la radiodifusión, Gómez fue enfática en señalar que la radio mantiene plena vigencia pese al crecimiento de las plataformas digitales.

"Yo creo que la radio está más vigente que nunca", afirmó.

La presidenta nacional sostuvo que la industria no considera a las plataformas digitales como una amenaza, sino como espacios complementarios para fortalecer el vínculo con las audiencias.

"Nosotros no competimos con el ecosistema digital, al contrario", indicó.

En ese contexto recordó que diversos estudios han situado a la radio como el medio con mayor credibilidad entre la ciudadanía.

"Nosotros llevamos más de siete años con la valoración de nuestras audiencias como el medio con mayor credibilidad", destacó.

Durante la entrevista también abordó una de las principales preocupaciones del gremio: el uso de contenidos radiales por parte de grandes plataformas digitales sin compensación para los medios que los generan.

"Tenemos que preocuparnos, seguir preocupándonos de que las grandes plataformas no sigan consumiendo nuestros contenidos de forma inescrupulosa", expresó.

Añadió que detrás de cada información existe un importante trabajo periodístico y una responsabilidad con las audiencias.

"El trabajo y el esfuerzo está en nuestros radiodifusores... finalmente llegan estos grandes gigantes a hacer uso de nuestros contenidos sin ningún beneficio para el medio", sostuvo.

La dirigenta también puso énfasis en el rol de la radio durante situaciones de emergencia, destacando su capacidad para mantenerse operativa cuando otros sistemas de comunicación presentan dificultades.

"Somos el único medio de comunicación capaz de quedar de pie ante situaciones de la naturaleza", afirmó.

Finalmente, destacó que la radio ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder su esencia.

"La radio se abrió al mundo digital, la radio usa las plataformas... no es lo mismo una información entregada por una red social que lo diga cualquier persona, que lo diga un medio de comunicación que ya tiene una validez, un respaldo y una responsabilidad detrás", concluyó.

La entrevista fue realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el marco del aniversario número 86 de Radio Polar.



ministrograu

SENADO RECHAZA ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL EXMINISTRO NICOLÁS GRAU POR AMPLIO MARGEN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

REVÉS JUDICIAL PARA SARGENTO DEL EJÉRCITO IMPLICADO EN LA MUERTE DE UN CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.

ejercito cabo Palacios fallecido
nuestrospodcast
brigadiersmagallanes

LOS BRIGADIERES IM DE LA ARMADA DE CHILE REALIZAN MARCHA DE 110 KM EN PERÍODO DE CLIMA FRÍO EN MAGALLANES

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
pdtanacionalarchi

PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI VALORÓ EL APORTE HISTÓRICO DE LA RADIO Y LLAMÓ A PROTEGER SUS CONTENIDOS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
DSC_4399 (1)

PRESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO BASADA EN EVIDENCIA SERÁ EJE DE SEMINARIO INTERDISCIPLINARIO EN LA UMAG

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
José A. Kast salmonicultura

PRESIDENTE KAST DESTACA EL POTENCIAL DE MAGALLANES Y PROYECTA DESARROLLO EN HIDRÓGENO VERDE, SALMONICULTURA Y TURISMO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250