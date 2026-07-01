PRESIDENTA NACIONAL DE ARCHI VALORÓ EL APORTE HISTÓRICO DE LA RADIO Y LLAMÓ A PROTEGER SUS CONTENIDOS

La presidenta nacional de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), Solange Gómez Jelves, afirmó que la radio atraviesa uno de sus mejores momentos y enfrenta con optimismo los desafíos que plantea el ecosistema digital, durante una entrevista concedida la mañana de este martes al programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

En la conversación, la dirigenta gremial destacó que, por primera vez en la historia del gremio, una mujer encabeza la organización nacional.

"Estamos muy contentos, muy felices de que por primera vez en la historia de nuestro gremio, la conducción esté liderada por una mujer", señaló.

Asimismo, valoró el trabajo de la mesa directiva nacional, resaltando la representación de distintas regiones del país, incluyendo Magallanes.

Respecto del escenario actual de la radiodifusión, Gómez fue enfática en señalar que la radio mantiene plena vigencia pese al crecimiento de las plataformas digitales.

"Yo creo que la radio está más vigente que nunca", afirmó.

La presidenta nacional sostuvo que la industria no considera a las plataformas digitales como una amenaza, sino como espacios complementarios para fortalecer el vínculo con las audiencias.

"Nosotros no competimos con el ecosistema digital, al contrario", indicó.

En ese contexto recordó que diversos estudios han situado a la radio como el medio con mayor credibilidad entre la ciudadanía.

"Nosotros llevamos más de siete años con la valoración de nuestras audiencias como el medio con mayor credibilidad", destacó.

Durante la entrevista también abordó una de las principales preocupaciones del gremio: el uso de contenidos radiales por parte de grandes plataformas digitales sin compensación para los medios que los generan.

"Tenemos que preocuparnos, seguir preocupándonos de que las grandes plataformas no sigan consumiendo nuestros contenidos de forma inescrupulosa", expresó.

Añadió que detrás de cada información existe un importante trabajo periodístico y una responsabilidad con las audiencias.

"El trabajo y el esfuerzo está en nuestros radiodifusores... finalmente llegan estos grandes gigantes a hacer uso de nuestros contenidos sin ningún beneficio para el medio", sostuvo.

La dirigenta también puso énfasis en el rol de la radio durante situaciones de emergencia, destacando su capacidad para mantenerse operativa cuando otros sistemas de comunicación presentan dificultades.

"Somos el único medio de comunicación capaz de quedar de pie ante situaciones de la naturaleza", afirmó.

Finalmente, destacó que la radio ha sabido adaptarse a las nuevas tecnologías sin perder su esencia.

"La radio se abrió al mundo digital, la radio usa las plataformas... no es lo mismo una información entregada por una red social que lo diga cualquier persona, que lo diga un medio de comunicación que ya tiene una validez, un respaldo y una responsabilidad detrás", concluyó.

La entrevista fue realizada esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en el marco del aniversario número 86 de Radio Polar.





​

