CORPORACIÓN DE PUERTOS DEL CONOSUR DESTACA EL APORTE DE LA INDUSTRIA DE CRUCEROS EN LA CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2026 DE SERNATUR

La Corporación de Puertos del Conosur participó en la Cuenta Pública Participativa 2026 del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), instancia en la que la institución presentó los principales resultados de su gestión durante 2025, los avances alcanzados en materia de desarrollo turístico y los desafíos proyectados para el sector durante el presente año.

Durante su exposición, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó el positivo desempeño de la actividad turística en Chile, señalando que en 2025 el país superó los seis millones de llegadas de turistas internacionales y se ubicó en el tercer lugar entre los destinos más importantes de Sudamérica.

Al respecto, Benítez señaló que estos resultados "son fruto de un trabajo importante que se realiza en materia de promoción turística, ámbito en que el país fortaleció su posicionamiento internacional mediante campañas, ferias y eventos que generaron retornos económicos significativos, como lo fue la realización, en octubre pasado, de la principal cumbre mundial de turismo aventura en Puerto Natales. Esto, junto con los reconocimientos obtenidos durante 2025, como haber sido distinguidos por séptima vez como el Mejor Destino de Turismo Aventura del Mundo, nos permite mantener nuestro liderazgo a nivel mundial y sudamericano", señaló.

La actividad contó además con la participación de la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, quien presentó los principales avances del sector y las prioridades definidas para los próximos años. Asimismo, asistieron representantes de gremios turísticos, prestadores de servicios, beneficiarios de programas de Sernatur y miembros de la ciudadanía.

En representación de la Corporación de Puertos del Conosur asistió su secretario ejecutivo, Eric Petri, quien valoró la realización de este espacio de participación ciudadana y diálogo sectorial.

"Esta instancia permite acercar la gestión institucional a la ciudadanía, evaluar los avances del turismo nacional y recoger las opiniones y propuestas de los distintos actores vinculados a esta actividad. Resulta especialmente relevante conocer las acciones que está impulsando Sernatur para consolidar el crecimiento del turismo receptivo y fortalecer la competitividad de Chile como destino internacional", señaló.

En este contexto, destacó la implementación de la Estrategia de Promoción Turística Internacional Chile 2027, orientada a incrementar el impacto económico del turismo mediante la atracción de visitantes provenientes de mercados estratégicos con mayor permanencia y nivel de gasto, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Alemania y Australia, además de mercados emergentes como China e India.

Respecto del aporte de la industria de cruceros al turismo nacional, Petri destacó que este segmento constituye una importante herramienta para el desarrollo de los territorios y las economías locales. "El turismo de cruceros es un motor de desarrollo económico, social y territorial para Chile. Como Corporación estamos trabajando para fortalecer su crecimiento, promoviendo condiciones que permitan atraer más recaladas, generar nuevas oportunidades de empleo, incentivar la inversión y consolidar un desarrollo sostenible para las comunidades que reciben esta actividad", afirmó.