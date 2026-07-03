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3 de julio de 2026

DESDE PUERTO WILLIAMS: MINISTRA MARÍA JESÚS WULF REFUERZA LLAMADO A SUMARSE AL PROGRAMA FAMILIAS DE ACOGIDA

La secretaria de Estado presentó el Plan de Protección de la Infancia, uno de los cuatro pilares del programa de Gobierno, además de anunciar una alianza con la empresa sanitaria Aguas Nuevas para fortalecer la difusión del programa Familias de Acogida en cinco regiones de Chile, incluida Magallanes.

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Desde Puerto Williams, la ciudad más austral del mundo, la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, rindió la primera Cuenta Pública Participativa de la cartera, instancia en la que presentó los principales avances de la gestión, dando a conocer el legado que busca dejar el Gobierno: el fortalecimiento de las familias mediante una política social que las acompañe a lo largo de toda su trayectoria de vida.

Para alcanzar este objetivo, la autoridad nacional presentó los cuatro planes emblemáticos del programa de Gobierno: el Plan de Protección de la Infancia, el Plan Chile Renace, el Plan Generación Dorada y el Plan Chile para Todos.

La ministra María Jesús Wulf, explicó que el Plan de Protección de la Infancia contiene acciones orientadas a la prevención, promoción y protección de los niños, porque "la infancia vulnerada constituye una de las crisis más importantes de nuestro tiempo, lo que conlleva como primera acción sacar a los más pequeños de las residencias, porque ningún niño y menos uno de pocos meses, debería crecer lejos del cuidado y el cariño de una familia".

En su agenda por Magallanes, la ministra conoció la experiencia de Juana Guerrero, madre de cinco hijos y cuidadora de dos niñas del Servicio de Protección Especializada. Con cerca de una década dedicada al cuidado voluntario de niños decidió integrarse al programa Familias de Acogida, una alternativa de protección que permite que niños y adolescentes, separados de su familia de origen por decisión de un tribunal, puedan permanecer transitoriamente en un hogar, evitando su ingreso a una residencia.

Juana Guerrero resaltó la importancia de que más personas se integren a esta iniciativa, argumentando que "me gustaría que hubiese muchos más hogares que puedan recibir a niños, porque ellos necesitan amor, atención y un hogar que los proteja para salir adelante. Yo tengo cinco hijos, un trabajo, y siempre es posible ayudar a otros".

Campaña de difusión en la boleta de agua

Puerto Williams, fue además la ciudad propicia para dar a conocer una campaña de difusión que busca visibilizar y potenciar el alcance del programa Familias de Acogida, impulsada en conjunto con Aguas Nuevas, y su filial en Magallanes.

Esta alianza permitirá incluir en las boletas de servicios piezas gráficas y mensajes informativos, con el propósito de motivar a más familias a sumarse. La campaña se podrá ver próximamente en las boletas de consumo de los hogares de Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, La Araucanía, Los Ríos y Magallanes.

La secretaria de Estado, María Jesús Wulf, destacó que "en la región de Magallanes tenemos cinco niños, menores de tres años, viviendo en una residencia y que podrían estar con una familia. Necesitamos muchas más familias de acogidas, y esta articulación público-privada permite que el programa pueda conocerse y mejorar la calidad de vida de los niños".

A su vez, el gerente general de Aguas Nuevas, Salvador Villarino, comentó que "como compañía, entendemos que nuestras plataformas de contacto con la comunidad constituyen una herramienta de alto impacto, por ello, colaborar en la difusión del programa Familias de Acogida representa un compromiso prioritario, orientado a otorgar contención, resguardo y una perspectiva de futuro a niños y adolescentes que atraviesan situaciones de alta vulnerabilidad".

En la región de Magallanes, este programa se encuentra presente en las comunas de Punta Arenas, Natales, Provenir y Cabo de Hornos, con un total de 121 niños y adolescentes, de los cuales el 72% se encuentra en una familia extensa (familiares consanguíneos) y el 28% en una familia externa (sin parentesco consanguíneo).
Foto Cuenta Pública

MINISTRA WULF ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS PARA FORTALECER LA PROTECCIÓN DE LA INFANCIA, ENFRENTAR LA SITUACIÓN DE CALLE Y CONSOLIDAR EL DESARROLLO DE MAGALLANES DURANTE SU CUENTA PÚBLICA 2026

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