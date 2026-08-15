BANCOESTADO AMPLÍA ACCESO A CUENTARUT Y BENEFICIA A ESTUDIANTES QUE RECIBEN BECAS JUNAEB

La modificación permitirá que más estudiantes puedan recibir y administrar directamente los beneficios que entrega el Estado. Según informó la institución, la medida tendrá impacto en más de 134 mil estudiantes que reciben becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Antes del cambio, los estudiantes hombres menores de 14 años necesitaban contar con un tutor para recibir sus beneficios, los que podían ser depositados en la CuentaRUT de su representante o cobrados mediante pago por caja. En el caso de las mujeres, el acceso a CuentaRUT estaba disponible desde los 12 años.

Con la nueva disposición, todos los estudiantes que cumplan con los requisitos podrán acceder a CuentaRUT desde los 12 años. Entre los beneficios que podrán recibir directamente se encuentran la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes, entre otras.

CuentaRUT permite realizar transferencias, compras, pagos, giros y consultas a través de los distintos canales de BancoEstado, sin costos de apertura ni mantención. La medida también permitirá que estudiantes beneficiarios de Junaeb en regiones como Magallanes puedan recibir directamente sus recursos a través de esta cuenta.