Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

15 de agosto de 2026

BANCOESTADO AMPLÍA ACCESO A CUENTARUT Y BENEFICIA A ESTUDIANTES QUE RECIBEN BECAS JUNAEB

​BancoEstado modificó la edad de acceso a CuentaRUT, permitiendo que jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente puedan acceder a este producto desde los 12 años, sin distinción de género o sexo.

2026_08_11_Reunion_JUNAEB_MH017

La modificación permitirá que más estudiantes puedan recibir y administrar directamente los beneficios que entrega el Estado. Según informó la institución, la medida tendrá impacto en más de 134 mil estudiantes que reciben becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).

Antes del cambio, los estudiantes hombres menores de 14 años necesitaban contar con un tutor para recibir sus beneficios, los que podían ser depositados en la CuentaRUT de su representante o cobrados mediante pago por caja. En el caso de las mujeres, el acceso a CuentaRUT estaba disponible desde los 12 años.

Con la nueva disposición, todos los estudiantes que cumplan con los requisitos podrán acceder a CuentaRUT desde los 12 años. Entre los beneficios que podrán recibir directamente se encuentran la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes, entre otras.

CuentaRUT permite realizar transferencias, compras, pagos, giros y consultas a través de los distintos canales de BancoEstado, sin costos de apertura ni mantención. La medida también permitirá que estudiantes beneficiarios de Junaeb en regiones como Magallanes puedan recibir directamente sus recursos a través de esta cuenta.

habilidadesparalavida

MÁS DE 25 AÑOS FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: LANZAN PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA 2026 EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

GOBERNADOR FLIES SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA ABORDAR FUTURA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA

Leer Más

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.

El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.

FLIES
nuestrospodcast
2026_08_11_Reunion_JUNAEB_MH017

BANCOESTADO AMPLÍA ACCESO A CUENTARUT Y BENEFICIA A ESTUDIANTES QUE RECIBEN BECAS JUNAEB

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
2026_08_11_Reunion_JUNAEB_MH017

BANCOESTADO AMPLÍA ACCESO A CUENTARUT Y BENEFICIA A ESTUDIANTES QUE RECIBEN BECAS JUNAEB

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
cruch

VICEPRESIDENTE DEL CRUCH DESTACA APORTE DE LAS UNIVERSIDADES REGIONALES: “TENEMOS QUE HACER QUE ESE ROL SEA DEBIDAMENTE RECONOCIDO Y TAMBIÉN APOYADO POR EL ESTADO”

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
VIVERO MUNICIPAL (1)

VIVERO MUNICIPAL INICIA PRODUCCIÓN DE 20 MIL FLORES PARA EMBELLECER PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.