15 de agosto de 2026
BANCOESTADO AMPLÍA ACCESO A CUENTARUT Y BENEFICIA A ESTUDIANTES QUE RECIBEN BECAS JUNAEB
BancoEstado modificó la edad de acceso a CuentaRUT, permitiendo que jóvenes chilenos y extranjeros con cédula de identidad vigente puedan acceder a este producto desde los 12 años, sin distinción de género o sexo.
La modificación permitirá que más estudiantes puedan recibir y administrar directamente los beneficios que entrega el Estado. Según informó la institución, la medida tendrá impacto en más de 134 mil estudiantes que reciben becas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb).
Antes del cambio, los estudiantes hombres menores de 14 años necesitaban contar con un tutor para recibir sus beneficios, los que podían ser depositados en la CuentaRUT de su representante o cobrados mediante pago por caja. En el caso de las mujeres, el acceso a CuentaRUT estaba disponible desde los 12 años.
Con la nueva disposición, todos los estudiantes que cumplan con los requisitos podrán acceder a CuentaRUT desde los 12 años. Entre los beneficios que podrán recibir directamente se encuentran la Beca Indígena, Beca de Integración Territorial, Beca Presidente de la República, Beca de Mantención, Beca Patagonia Aysén, Beca Aysén y Beca Magallanes, entre otras.
CuentaRUT permite realizar transferencias, compras, pagos, giros y consultas a través de los distintos canales de BancoEstado, sin costos de apertura ni mantención. La medida también permitirá que estudiantes beneficiarios de Junaeb en regiones como Magallanes puedan recibir directamente sus recursos a través de esta cuenta.
GOBERNADOR FLIES SE REUNIÓ CON SUBSECRETARIO DE HACIENDA PARA ABORDAR FUTURA CONCESIÓN DE ZONA FRANCA
El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.
El gobernador regional de Magallanes, Jorge Flies, se reunió con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, para abordar el proceso de una nueva concesión de la Zona Franca de Punta Arenas, cuyo contrato vigente finaliza en 2030.