GOBIERNO FORTALECE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE APOYOS Y CUIDADOS

Un importante paso para consolidar el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados (SNAC) dio el Congreso Nacional, luego que el Senado aprobara las modificaciones a la Ley N° 21.805, iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para perfeccionar la implementación de este sistema, fortalecer su institucionalidad y facilitar la coordinación de la oferta pública destinada a las personas cuidadoras y a quienes requieren apoyos y cuidados.

Las modificaciones, que con anterioridad fueron aprobadas por amplia mayoría en la Cámara de Diputadas y Diputados, recogen la experiencia de los primeros meses de implementación de la ley, permitiendo fortalecer una política pública que reconoce el derecho al cuidado, dotando al Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados de mejores herramientas para avanzar en su despliegue en todo el país.

Entre los principales cambios, la iniciativa traslada la Secretaría de Apoyos y Cuidados desde la Subsecretaría de Evaluación Social a la Subsecretaría de Servicios Sociales del ramo, fortaleciendo la conducción operativa del sistema y su articulación con municipios, servicios públicos y programas sociales.

Asimismo, amplía de 6 a 12 meses el plazo para dictar los reglamentos y establece que para la incorporación de la oferta programática se requerirá de una resolución exenta y no de un decreto supremo, con el fin de agilizar los procesos.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, valoró la aprobación de la iniciativa. "Las políticas públicas más importantes no terminan cuando una ley se publica, ahí comienza el verdadero desafío. Con este paso fortalecemos la implementación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, para que este derecho se traduzca en respuestas concretas, oportunas y de calidad para las personas y sus familias. Ese es el compromiso que estamos asumiendo", señaló.

A su vez, la seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes, Jenniffer Rojas, agregó que "en la región contamos con 2.126 personas cuidadoras inscritas en el Registro Social de Hogares (RSH), pero sabemos que esa cifra es solo una parte de la realidad. Los datos sobre discapacidad y dependencia nos permiten estimar que existen más personas ejerciendo labores de cuidado, por lo que es fundamental avanzar en su visibilización y vinculación con este gran sistema que mantiene su carácter intersectorial y articulando a distintos ministerios, además de gobiernos regionales, municipios y a la sociedad civil".

El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados constituye un modelo de coordinación intersectorial que articula programas, servicios y prestaciones dirigidas a personas que requieren apoyos y cuidados, así como a quienes desempeñan labores de cuidado, promoviendo respuestas más integrales frente a los desafíos sociales del país: el envejecimiento de la población y los cambios demográficos que conlleva.





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