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13 de agosto de 2026

ESCUELA PROFESOR MIGUEL MONTECINOS CELEBRA 61 AÑOS DE COMPROMISO EDUCATIVO EN PUERTO EDÉN

La escuela posee una identidad profundamente ligada a sus raíces, con una comunidad conformada históricamente por descendientes de las etnias kawésqar y mapuche-huilliche.

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​La Escuela Profesor Miguel Montecinos Contreras celebra este viernes 14 de agosto su aniversario 61 consolidándose como un pilar fundamental para la comunidad de Puerto Edén. Desde su fundación el 14 de agosto de 1965, el establecimiento ha trabajado incansablemente para brindar una educación inclusiva y de calidad en una de las zonas más aisladas y geográficamente desafiantes de Chile.

 
Ubicada frente a la bahía principal de Puerto Edén, la escuela atiende niveles desde Primero hasta Octavo año básico en modalidad multigrado. El establecimiento se distingue por una matrícula personalizada y un trabajo educativo orientado a potenciar las capacidades cognitivas, sociales y artísticas de sus estudiantes. En la escuela trabajan dos docentes, un asistente de aula y un asistente de mantenimiento.

 
Con motivo de este aniversario, la profesora encargada de la institución, Ruth Angel Maureira, comentó que “cumplir 61 años de historia en un lugar tan especial y aislado como Puerto Edén es motivo de mucha alegría para nuestra comunidad educativa. Hoy somos una pequeña escuela de seis estudiantes, pero con grandes sueños y muchos proyectos. Trabajamos con ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos), estamos preparando nuestra segunda salida pedagógica y en septiembre desarrollaremos un proyecto de alfabetización digital para nuestros estudiantes, familias y abierto a toda la comunidad de Puerto Edén”

 
La escuela posee una identidad profundamente ligada a sus raíces, con una comunidad conformada históricamente por descendientes de las etnias kawésqar y mapuche-huilliche. Esta riqueza cultural se refleja en su sello intercultural, que busca rescatar idiomas, costumbres y tradiciones ancestrales.

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MÁS DE 25 AÑOS FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: LANZAN PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA 2026 EN PUNTA ARENAS

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