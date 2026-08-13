Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

13 de agosto de 2026

MÁS DE 25 AÑOS FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: LANZAN PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA 2026 EN PUNTA ARENAS

La iniciativa de JUNAEB contempla una inversión de más de $309 millones y beneficiará a 9.152 estudiantes de establecimientos públicos de la comuna.

habilidadesparalavida

​ En la Escuela República de Croacia se realizó el lanzamiento de los Programas Habilidades para la Vida (HPV) I, II y III para el periodo 2026, iniciativa que busca fortalecer el bienestar psicosocial y favorecer el desempeño académico de estudiantes desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta 4° medio.

 
En Punta Arenas, la ejecución de los tres programas está a cargo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, como entidad colaboradora de JUNAEB. La iniciativa considera una inversión de $309.587.900 y beneficiará a 9.152 estudiantes, con un equipo de más de 20 profesionales del área psicosocioeducativa. El 100% de los establecimientos beneficiados corresponde a establecimientos dependientes del SLEP Magallanes.

 
La actividad contó con la participación del Seremi de Educación, José Raúl Alvarado; la directora regional de JUNAEB, Natacha Carrasco; y, en representación del SLEP Magallanes, el subdirector (s) de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, Sebastián Muñoz.

 
El programa cuenta con más de 25 años de trayectoria en Punta Arenas, desde su instalación en 1999, desarrollando acciones de promoción, prevención y apoyo especializado para niños, niñas y adolescentes.

 
“Cuando hablamos de educación de calidad, también hablamos de bienestar. Esta inversión permitirá acompañar a más de 9 mil estudiantes de Punta Arenas, con equipos profesionales trabajando directamente con nuestras comunidades educativas. Habilidades para la Vida tiene una larga trayectoria en nuestra comuna y hoy estamos dando un nuevo impulso a este trabajo, porque sabemos que para aprender también necesitamos que nuestros estudiantes se sientan acompañados, seguros y parte de sus comunidades”, señaló el Seremi José Raúl Alvarado.

 
Durante la jornada se reconoció a actores estratégicos que han contribuido al desarrollo del programa desde su instalación en la comuna. Además, se realizó la conferencia “Desafíos asociados a la implementación de la nueva ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas”, a cargo de la directora regional de la Superintendencia de Educación, Mónica Miranda.

El lanzamiento del periodo 2026 reafirma el compromiso de JUNAEB, SLEP Magallanes y la Seremi de Educación con el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes de la región.

tabaquismoencuesta

ENCUESTA DE TABAQUISMO EN JÓVENES: MAGALLANES REGISTRA MENOR CONSUMO ACTUAL DE CIGARRILLOS Y VAPEADORES QUE EL PROMEDIO NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

DETIENEN A HOMBRE POR PRESUNTO FEMICIDIO FRUSTRADO TRAS ATAQUE A SU PAREJA EN PUERTO NATALES

Leer Más

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

La víctima denunció haber sido agredida y amenazada de muerte por su pareja durante la madrugada de este miércoles.

segunda-comisaria-natales
nuestrospodcast
Dialogo Urbano 2 CChC (92)

PREMIO NACIONAL DE ARQUITECTURA ABORDÓ LOS DESAFÍOS DEL NUEVO PLAN REGULADOR DE PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
habilidadesparalavida

MÁS DE 25 AÑOS FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: LANZAN PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA 2026 EN PUNTA ARENAS

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
antarctica21GAIAUmag

EDUCACIÓN E IDENTIDAD ANTÁRTICA: ESPECIALISTAS LLAMAN A FORTALECER LA FORMACIÓN Y EL VÍNCULO DE MAGALLANES CON EL CONTINENTE BLANCO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
HYDRA SPA
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
CASINO 336x336-gif
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Reunión gremios 3

GOBIERNO Y GREMIOS DE ÚLTIMA ESPERANZA AVANZAN EN ACUERDO PARA REEVALUAR CALENDARIO DE OBRAS EN PISTA DE PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.