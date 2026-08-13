MÁS DE 25 AÑOS FORTALECIENDO EL BIENESTAR DE LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS: LANZAN PROGRAMAS HABILIDADES PARA LA VIDA 2026 EN PUNTA ARENAS

​ En la Escuela República de Croacia se realizó el lanzamiento de los Programas Habilidades para la Vida (HPV) I, II y III para el periodo 2026, iniciativa que busca fortalecer el bienestar psicosocial y favorecer el desempeño académico de estudiantes desde el primer nivel de transición de educación parvularia hasta 4° medio.



En Punta Arenas, la ejecución de los tres programas está a cargo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, como entidad colaboradora de JUNAEB. La iniciativa considera una inversión de $309.587.900 y beneficiará a 9.152 estudiantes, con un equipo de más de 20 profesionales del área psicosocioeducativa. El 100% de los establecimientos beneficiados corresponde a establecimientos dependientes del SLEP Magallanes.



La actividad contó con la participación del Seremi de Educación, José Raúl Alvarado; la directora regional de JUNAEB, Natacha Carrasco; y, en representación del SLEP Magallanes, el subdirector (s) de la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógico, Sebastián Muñoz.



El programa cuenta con más de 25 años de trayectoria en Punta Arenas, desde su instalación en 1999, desarrollando acciones de promoción, prevención y apoyo especializado para niños, niñas y adolescentes.



“Cuando hablamos de educación de calidad, también hablamos de bienestar. Esta inversión permitirá acompañar a más de 9 mil estudiantes de Punta Arenas, con equipos profesionales trabajando directamente con nuestras comunidades educativas. Habilidades para la Vida tiene una larga trayectoria en nuestra comuna y hoy estamos dando un nuevo impulso a este trabajo, porque sabemos que para aprender también necesitamos que nuestros estudiantes se sientan acompañados, seguros y parte de sus comunidades”, señaló el Seremi José Raúl Alvarado.



Durante la jornada se reconoció a actores estratégicos que han contribuido al desarrollo del programa desde su instalación en la comuna. Además, se realizó la conferencia “Desafíos asociados a la implementación de la nueva ley de convivencia, buen trato y bienestar de las comunidades educativas”, a cargo de la directora regional de la Superintendencia de Educación, Mónica Miranda.



El lanzamiento del periodo 2026 reafirma el compromiso de JUNAEB, SLEP Magallanes y la Seremi de Educación con el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes de la región.



