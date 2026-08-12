TABSA RESPALDA A BINOMIOS DEL GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD

Del 14 al 16 de agosto se disputará la 51a versión del Gran Premio de la Hermandad, evento automovilístico que une a deportistas de Chile y Argentina. TABSA, reforzando su respaldo a este esperado y exigente evento deportivo, entregó un significativo aporte que permitirá trasladar por vía marítima a los 23 binomios hacia y desde Tierra del Fuego.

Cristóbal Kulczewski, Gerente General de TABSA destacó que el Gran Premio de la Hermandad es “una carrera muy significativa para pilotos chilenos y argentinos, por lo tanto, la compañía, en su rol estratégico, se hace presente apoyando este tipo de actividades que potencian la actividad deportiva, turística y económica de Tierra del Fuego”.

Junto con agradecer el respaldo de la empresa, el experimentado piloto Jorge Guic dijo que “aquí hay esfuerzos mancomunados, tanto dirigencia argentina como dirigencia chilena que año a año hacen los esfuerzos para organizar estas pruebas. En el caso de Chile se cuenta con la ayuda del Gobierno Regional y de empresas particulares, sin ellos se haría muy difícil poder llevar a cabo esto porque organizar una carrera como esta tiene hartos costos y harta logística”.

En tanto, Ivan Barticevic, navegante del auto 301, destacó el apoyo de la empresa privada. “Este año se contó con el apoyo del Gobierno Regional, de la Municipalidad de Porvenir y se pudieron conseguir fondos para la seguridad que siempre es un aspecto fundamental. Es una carrera que implica muchísimo gasto entonces todo el apoyo que sea entregado por la empresa privada es bienvenido y es un agrado contar con el apoyo de una empresa como TABSA”.

Itinerarios y doble zarpe

Asimismo, la empresa, en coordinación con la dirección del evento, modificó itinerarios del ferry Pathagon que une Punta Arenas con Porvenir con el propósito de facilitar la participación de los pilotos, sus familias, organización y espectadores en el Gran Premio de la Hermandad el que concretará su primera fase este sábado partiendo desde Porvenir hacia Río Grande.

Es así como el viernes 14 de agosto, el ferry zarpará desde Tres Puentes a las 9.30 horas y a las 17.30 horas retornando desde Bahía Chilota a las 11:30 horas y a las 20.30 horas. En tanto, el zarpe desde la capital de Tierra del Fuego, el domingo 16 de agosto, se realizará a las 20 horas.

TABSA invita a los pasajeros a planificar sus viajes con anticipación y a adquirir sus tickets a través de la web tabsa.cl y de la aplicación.