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4 de junio de 2026

ALCALDE DE TIMAUKEL ENTREGA RECONOCIMIENTO POR EXCELENCIA EN EL SERVICIO A TRIPULACIÓN DEL FERRY PATHAGON DE TABSA

​Este reconocimiento destaca especialmente la vocación de servicio de la tripulación hacia los residentes de la zona.

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Con gran satisfacción, los 14 tripulantes del ferry Pathagon, perteneciente a TABSA, recibieron un importante reconocimiento por parte del Alcalde de Timaukel, Luis Barría. El edil otorgó a la dotación la Medalla al Mérito en virtud de su destacado aporte a la comunidad fueguina, reflejado en el buen trato y la calidad de atención brindada a los pasajeros de la nave.



Este reconocimiento destaca especialmente la vocación de servicio de la tripulación hacia los residentes de la zona. “Se concreta por la colaboración y facilidades que han prestado a los habitantes de nuestra comuna y a mí, como persona con movilidad reducida. Siempre tienen buena disposición para atender las necesidades de los habitantes de Timaukel”, enfatizó el alcalde Barría.



Por su parte, el capitán del ferry Pathagon, Rodrigo Zamora, agradeció el gesto de la autoridad local, señalando que este premio valida el esfuerzo constante del equipo. “Es un reconocimiento a lo que se viene realizando en cuanto al buen trato que tenemos con los clientes. El ferry está diseñado para la ruta de Porvenir, la que incluye la conectividad marítima de la comuna de Timaukel en Tierra del Fuego, y nos hemos enfocado en entregar un mejor servicio cada día”, afirmó Zamora.



Con este acto, se refuerza el compromiso de la tripulación con la conectividad y el bienestar de los habitantes de la provincia de Tierra del Fuego.



Las medallas fueron otorgadas a:



Carlos Droguett

Juan Velasquez

Daniel Olivares

Carlos Reyes

Nicolas Huineo

Hector Cariman

Hector Ponce

Neftali Nene

Nicolás Díaz

Sebastian Palma

Manuel Sprel

Erwin Ojeda

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