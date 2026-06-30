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30 de junio de 2026

MOP INFORMA AVANCE DE 30% EN OBRAS DE LA SENDA DE PENETRACIÓN CALAFATE-RUSSFIN EN ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En la exposición técnica se abordaron los principales elementos de la obra, que considera la construcción de un trazado bicomunal de 11,8 kilómetros en la Ruta Y-893, abarcando las comunas de Porvenir y Timaukel.

PAC2

En el marco del compromiso del Ministerio de Obras Públicas con la transparencia y el fortalecimiento del vínculo con la comunidad, la Dirección de Vialidad del MOP Magallanes encabezó una reunión de Participación Ciudadana en Porvenir, instancia en la que se informó en detalle el avance y principales aspectos del proyecto “Construcción Camino de Penetración Calafate-Russfin, Tramo I, KM 15.084-KM 26.900”.

 
Durante la actividad, el Inspector Fiscal de la Dirección Regional de Vialidad, Patricio Valenzuela Arroyo, dio a conocer que la iniciativa presenta actualmente un 30% de avance físico, destacando que las obras se ejecutan conforme a los plazos establecidos por la planificación. El proyecto, desarrollado por la empresa Constructora Vilicic S.A., es financiado por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión de $11.992.984.005.

 
En la exposición técnica se abordaron los principales elementos de la obra, que considera la construcción de un trazado bicomunal de 11,8 kilómetros en la Ruta Y-893, abarcando las comunas de Porvenir y Timaukel. La iniciativa contempla una calzada bidireccional de dos pistas, instalación de alcantarillas de tubos PAD, y obras de saneamiento de aguas lluvias, entre otras soluciones orientadas a mejorar la infraestructura vial del territorio.

 
La reunión logró convocar a diversos actores de la provincia, entre ellos el alcalde de Timaukel, Luis Barría, junto a integrantes del concejo municipal; el presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, Vicente Couve; presidentas de juntas de vecinos de Porvenir, además de representantes de las fuerzas de orden y seguridad, y funcionarios de distintos servicios públicos.

 
Asimismo, se destacaron los beneficios que esta obra generará para la comunidad, tales como el fortalecimiento de la conectividad vial, el aumento de los estándares de seguridad en la ruta y una significativa reducción en los tiempos de traslado para los habitantes del sector.

 
Desde el MOP Magallanes, el Seremi Alejandro Marusic, valoró esta instancia de participación ciudadana como un espacio clave para mantener informada a la comunidad de la Provincia de Tierra del Fuego sobre el desarrollo de este proyecto estratégico, resolver consultas y recoger inquietudes, reafirmando el compromiso de avanzar en infraestructura pública con pertinencia territorial y participación activa.

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