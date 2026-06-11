Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA DIA DEL PAPA
AGUAS MAG FONDO CONCURS
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

11 de junio de 2026

MOP ANUNCIA PLAN ESTRATÉGICO DE CONSERVACIÓN PARA LA PISTA DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES: SISTEMA DE TURNOS EVITARÁ EL CIERRE TOTAL Y RESGUARDARÁ LA ECONOMÍA LOCAL

La intervención de las zonas críticas de la pista se proyecta para el primer trimestre de 2027 y extenderá su vida útil por una década.

NATALES AR 19 PRIORIDAD B 1

​Tras un exhaustivo análisis técnico, que también integró activamente las preocupaciones y necesidades de la Delegada Presidencial de Magallanes, de las alcaldesas de Puerto Natales y Torres del Paine, del Delegado Provincial de Última Esperanza y de los operadores del aeródromo Teniente Julio Gallardo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) determinó que la imperiosa conservación de la pista de este terminal aéreo se hará en el primer trimestre de 2027 con un esquema de trabajo que descarta por completo un cierre total del recinto durante la temporada alta.

 
Las faenas se concentrarán en las zonas críticas del pavimento que hoy exhiben grietas y desprendimiento de material asfáltico debido al desgaste natural y al incremento en el flujo de aviones comerciales pesados. Para resguardar la conectividad, las obras se ejecutarán entre enero y marzo de 2027 mediante un sistema inteligente de turnos parciales aún en definición, permitiendo que los aviones continúen aterrizando y despegando con normalidad.

 
Criterios técnicos y climáticos de la solución

 
La programación de las obras responde de manera obligatoria a variables climáticas rigurosas propias de la Patagonia. El tipo de asfalto de alta resistencia técnica que se requiere para brindar una solución eficiente, segura y duradera exige ser trabajado de forma exclusiva con temperaturas superiores a los 7° Celsius y bajo condiciones de nula presencia de lluvias o nieve. Debido a esto, el clima invernal de la región impide por completo el desarrollo de faenas constructivas en la pista.

 
Dentro de los diversos escenarios operacionales proyectados por los equipos de la Dirección de Aeropuertos (DAP), la ventana de enero a marzo próximos demostró ser la alternativa técnicamente más viable y costo-eficiente. Este esquema no afecta el normal desarrollo de la actividad turística local la cual, al consolidarse como la mayor fuente de ingresos de la provincia de Última Esperanza y el motor económico de sus comunidades, requería una planificación que evitara cancelaciones de reservas.



Inversión fiscal para una década de operaciones seguras

 
Con un esfuerzo presupuestario estimado entre los 6 mil y 7 mil millones de pesos, la intervención pondrá fin a las mantenciones de emergencia o provisionales en la pista. Esta renovación integral del pavimento más afectado asegurará la continuidad operacional y extenderá la vida útil de la pista por los próximos 10 años.

 
De este modo, se garantizan los estándares de seguridad normativa indispensables para la operación regular de aeronaves comerciales de mayor peso -como los Airbus A320 y A321- que sostienen el agresivo crecimiento de la demanda en la zona, que supera las tasas promedio a nivel nacional.

 
El secretario regional ministerial de Obras Públicas de la región de Magallanes, Alejandro Marusic, destacó el valor estratégico y ciudadano de este hito: "Escuchamos a la región y asumimos una contingencia planificada y responsable. Al igual que una carretera, esta pista sufre el impacto del clima extremo y el peso de grandes aviones, y tras las alertas previas decidimos actuar de inmediato para dar certezas y resguardar la seguridad de todos. El aeródromo no se cerrará en verano. Con este diseño inteligente protegemos el empleo local, la tranquilidad de los operadores turísticos y las vacaciones de miles de visitantes, otorgando a Natales el estándar de conectividad que merece”.

 
El puente hacia el aeropuerto del futuro

 
Esta mejora de la pista constituye un paso obligatorio a corto plazo mientras avanza el proyecto definitivo de ampliación y modernización del aeródromo Teniente Julio Gallardo, cuyo anteproyecto referencial ya fue culminado por la DAP en el primer trimestre de 2026.

 
Este plan mayor busca resolver el rezago histórico de la infraestructura aeroportuaria local. El diseño del nuevo complejo contempla un terminal de pasajeros de 10.570 m², la ampliación de plataforma de estacionamientos de aeronaves, vialidad, estacionamientos y otras instalaciones de apoyo.

 
Dicho edificio aeroportuario destacará por sus altos estándares de sostenibilidad, habiendo ya sido precertificado con categoría de "sobresaliente" por la Certificación de Edificio Sustentable (CES), instancia donde obtuvo una histórica puntuación de 90 de 100 puntos totales. Sus características arquitectónicas y técnicas incluyen una envolvente térmica de alto rendimiento, sistemas de iluminación natural, climatización con recuperación de calor, artefactos sanitarios de bajo consumo y una gestión responsable de residuos tanto en su construcción como en su futura operación.

mopaguafresca

EN TERRENO: JUNTO A VECINOS DE AGUA FRESCA SE COORDINAN ACCIONES DEL PLAN OPERACIÓN MOP INVERNAL Y SOLUCIONES VIALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

ENAP ALISTA SU PRIMER PROYECTO DE PERFORACIÓN HORIZONTAL EN MAGALLANES

Leer Más

La empresa ingresó esta semana la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, marcando un nuevo hito en sus 80 años de historia.

La empresa ingresó esta semana la iniciativa al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, marcando un nuevo hito en sus 80 años de historia.

EQUIPO DE PERFORACIÓN ENAP
nuestrospodcast
NATALES AR 19 PRIORIDAD B 1

MOP ANUNCIA PLAN ESTRATÉGICO DE CONSERVACIÓN PARA LA PISTA DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES: SISTEMA DE TURNOS EVITARÁ EL CIERRE TOTAL Y RESGUARDARÁ LA ECONOMÍA LOCAL

ARCA DIA DEL PAPA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
COVEPA BOTAS_336X336PX
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
NATALES AR 19 PRIORIDAD B 1

MOP ANUNCIA PLAN ESTRATÉGICO DE CONSERVACIÓN PARA LA PISTA DEL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES: SISTEMA DE TURNOS EVITARÁ EL CIERRE TOTAL Y RESGUARDARÁ LA ECONOMÍA LOCAL

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA DIA DEL PAPA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA BOTAS_336X336PX
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
Entrega de productos Cruz Verde a organización

AGRUPACIÓN DE CUIDADORAS DE PUNTA ARENAS RECIBE SIGNIFICATIVA DONACIÓN DEL SECTOR PRIVADO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA BOTAS_336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
escuelaspromotorassalud

SEREMI DE SALUD ACREDITA A 9 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA REGIÓN COMO PROMOTORES DE LA SALUD

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250