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19 de abril de 2026

MOP ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR FALTA DE CONTRATOS DE CONSERVACIÓN DE CAMINOS EN MAGALLANES

​La autoridad regional informó que actualmente solo uno de estos contratos estaba vigente y que ya finalizó, lo que obliga a reforzar labores con administración directa y apoyo de maquinaria.

caminos magallanes

El Ministerio de Obras Públicas manifestó su preocupación por la falta de contratos de conservación global de caminos a cargo de la Dirección de Vialidad, situación que impacta directamente en el mantenimiento de rutas, especialmente en zonas rurales de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A nivel nacional, la Dirección de Vialidad trabaja en agilizar estos contratos, que abarcan más de 22 mil kilómetros de extensión y una inversión superior a los 367 mil millones de pesos. Durante abril se proyecta la publicación de 38 licitaciones, con el objetivo de restablecer la continuidad operativa en distintos territorios del país.

En el caso regional, el seremi de Obras Públicas, Alejandro Marusic, señaló que se requieren seis contratos de conservación global, pero al inicio del actual gobierno solo uno se encontraba en ejecución y finalizó en marzo de 2026. Ante este escenario, se gestionó el destrabe de financiamiento para iniciar durante este mes el proceso de licitación, estimando su adjudicación entre septiembre y octubre de este año.

Mientras se concretan estos procesos, la mantención de caminos deberá ejecutarse mediante administración directa de Vialidad, apoyada por arriendo de maquinaria en momentos críticos. La autoridad indicó que recientes recorridos por provincias como Última Esperanza y Magallanes evidenciaron deterioro de rutas producto de las lluvias y la saturación de agua en los caminos.

Para enfrentar el periodo invernal, la Dirección Regional de Vialidad implementará un plan que considera más de 90 equipos operativos, el arriendo de maquinaria en distintas provincias y la disponibilidad de más de 3 mil toneladas de sal, de las cuales 1.200 ya se encuentran en stock. Estas medidas buscan resguardar la conectividad y seguridad vial en la región durante los meses de mayor complejidad climática.


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