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2 de junio de 2026

SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN SOCIAL DESTACA MEDIDAS ECONÓMICAS E INFANCIA TRAS CUENTA PÚBLICA Y ADELANTA DETALLES DE LA ENCUESTA CASEN 2026 EN MAGALLANES

Buenos días región.

subsecretarioevuluacionsocial

En el marco de los anuncios entregados en la reciente Cuenta Pública presidencial, el Subsecretario de Evaluación Social, Gabriel Ugarte, conversó con el matinal "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones para desglosar el impacto y la bajada regional de las nuevas políticas de protección social, infancia y reactivación económica orientadas a los hogares más vulnerables del país y de la Región de Magallanes.

Foco en la niñez y responsabilidad fiscal

Durante la entrevista telemática, el subsecretario destacó de manera prioritaria el llamado presidencial a fortalecer el sistema de familias de acogida, visibilizando la realidad de más de 700 niños menores de cuatro años que actualmente viven en residencias institucionales. "La ley y el derecho de estos niños es vivir en un entorno familiar por el impacto crítico que tiene en su desarrollo cognitivo y emocional", enfatizó Ugarte.

Respecto a los anuncios sobre la Ley de Sala Cuna, la autoridad reconoció el complejo escenario financiero del Estado, subrayando que la implementación se realizará bajo un criterio de estricta prudencia presupuestaria: "Esto lo vamos a hacer, pero tiene que ser de forma gradual y responsable fiscalmente debido al estrés de nuestras cuentas públicas".

Alivio al costo de la vida y subsidios para Magallanes

En respuesta al incremento del costo de la vida, Ugarte relevó las medidas del plan económico "Chile Sale Adelante", detallando el alcance del nuevo bono de $30.000 por hijo para familias que pertenezcan hasta el 80% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH). El beneficio proyecta una cobertura amplia que llegará a más de 2,3 millones de niños de hasta 13 años, impactando positivamente a cerca de 1,7 millones de hogares a nivel nacional.

A nivel local, el subsecretario recordó que ya se encuentra habilitada la plataforma web cupondegas.gob.cl para que las familias magallánicas puedan activar, mediante Clave Única, el cupón de $27,000 para la recarga de gas licuado, un beneficio intersectorial clave para enfrentar los meses de invierno en las zonas extremas. Este beneficio se complementa con el congelamiento de tarifas del transporte público y de la parafina.

Preparativos para Casen 2026: Una nueva mirada a la pobreza

Uno de los puntos centrales de la agenda de la Subsecretaría es el diseño y despliegue de la Encuesta Casen 2026, la medición socioeconómica más importante de Chile. El proceso de terreno se ejecutará entre los meses de noviembre y diciembre de este año, extendiéndose hasta enero de 2027, y encuestará a cerca de 70.000 hogares en todo el territorio nacional, incluyendo la Región de Magallanes.

Gabriel Ugarte explicó que, tras la reciente actualización metodológica, la tasa oficial de pobreza en el país se sitúa en un 17%, una cifra que en el segmento infanto-juvenil se agudiza drásticamente afectando a uno de cada cuatro niños.

"Con esta nueva medición nos dimos cuenta de algo que la sociedad civil ya experimentaba: la pobreza en Chile sigue siendo un desafío urgente. Para superarla de forma sostenible no bastan los apoyos estatales; necesitamos mejorar el crecimiento económico a través de proyectos como la Ley de Reconstrucción, generando empleos formales y estables que permitan a las familias salir de esta situación de forma definitiva", argumentó.

Alianza con la sociedad civil regional

Finalmente, la autoridad confirmó el cierre de postulaciones del fondo concursable "Recuperando Chile", el cual inyectará recursos de hasta $15 millones a fundaciones que ejecuten proyectos enfocados en la superación de la pobreza. El subsecretario adelantó que el proceso se encuentra en fase de evaluación técnica y comprometió asegurar la selección de al menos dos proyectos pertenecientes a la Región de Magallanes, relevando el rol de las organizaciones privadas sin fines de lucro como aliadas estratégicas del Estado en el territorio.




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