MESA INTERSECTORIAL FORTALECE PROTECCIÓN DE MUJERES PRIVADAS DE LIBERTAD EMBARAZADAS Y CON HIJOS LACTANTES

Con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar continuidad al trabajo orientado a resguardar los derechos de mujeres privadas de libertad embarazadas o que viven junto a sus hijos lactantes, se desarrolló una nueva sesión de la Mesa Intersectorial de Mujeres Embarazadas y Mujeres con Hijos Lactantes.



Los participantes en esta instancia fueron convocados por el seremi de Justicia recientemente en la dirección regional de Gendarmería en Magallanes, para así abordar las necesidades específicas, identificar los desafíos y coordinar acciones concretas en favor de una población considerada de especial vulnerabilidad.



Actualmente, dos niños lactantes permanecen junto a sus madres en la sección materno-infantil del Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en dependencias especialmente habilitadas para garantizar condiciones óptimas para su desarrollo y bienestar durante los dos primeros años de vida de los menores, periodo de tiempo en el que el apego materno fortalece de manera crucial el desarrollo emocional, social y cognitivo de todo niño o niña, sentando así las bases de un bienestar futuro.



Tras la cita, el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández, destacó la relevancia de retomar esta coordinación, señalando que "la mesa busca fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones para resguardar los derechos de los niños y niñas, así como de las mujeres gestantes o con hijos lactantes, promoviendo siempre el interés superior del niño y el respeto a su dignidad".



Durante la jornada también se revisaron los alcances de la Resolución Exenta N.° 1425 de Gendarmería de Chile, normativa que regula el funcionamiento de las secciones materno-infantiles en los establecimientos penitenciarios del país y establece procedimientos destinados a garantizar la protección y el desarrollo integral de los menores que permanecen junto a sus madres.



Entre las medidas contempladas se consideran el acceso oportuno a controles de salud, el acompañamiento materno durante atenciones médicas y educativas, el uso de medios de transporte adecuados para los traslados de los menores y la habilitación de espacios especialmente acondicionados para la primera infancia.



En este sentido, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, remarcó que "estas acciones reflejan el compromiso institucional con la promoción y protección de los derechos humanos, así como con el cumplimiento de los estándares establecidos para resguardar la maternidad y el desarrollo de los niños y niñas que permanecen junto a sus madres en el sistema penitenciario".



La mesa continuará sesionando de manera periódica para monitorear la situación de las mujeres gestantes y madres con hijos lactantes privadas de libertad, además de los compromisos adquiridos, fortaleciendo la articulación entre los servicios públicos y promoviendo acciones que contribuyan a su bienestar integral y al pleno ejercicio de sus derechos.

