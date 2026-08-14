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14 de agosto de 2026

SEREMI DE LA MUJER RELEVA LIDERAZGO DE DIRIGENTAS SOCIALES Y FORTALECE TRABAJO CON VECINAS DE RÍO DE LOS CIERVOS

La autoridad regional visitó la Junta de Vecinos Río de los Ciervos, donde compartió con mujeres de la comunidad, escuchó sus inquietudes y coordinó futuras acciones de apoyo y prevención.

Vecinas Río de los Ciervos

​En el marco del Mes de la Dirigencia Social, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, visitó la Junta de Vecinos Río de los Ciervos, invitada por su presidenta y dirigenta social Cristina Mancilla Bontes, instancia que permitió relevar el aporte de los liderazgos femeninos y fortalecer el trabajo directo con las comunidades.
La visita forma parte del despliegue que está desarrollando la Seremi para reconocer el trabajo de mujeres que, desde las juntas de vecinos y distintas organizaciones sociales, cumplen un rol fundamental en la organización y bienestar de sus comunidades. Asimismo, responde al llamado del Presidente José Antonio Kast de mantener una gestión cercana y con presencia permanente en terreno.

 
Durante la jornada, la Seremi compartió con vecinas que se encontraban participando en un taller de mosaicos, espacio que reúne a cerca de 40 mujeres distribuidas en dos grupos y que, además de permitirles desarrollar nuevas capacidades, se ha transformado en una instancia de encuentro y apoyo entre ellas.

 
La autoridad también pudo conocer directamente algunas de las dificultades que enfrentan las vecinas, atendiendo particularmente la situación de una de ellas y orientando las coordinaciones necesarias para abordar su requerimiento.
Junto a la presidenta de la Junta de Vecinos se acordó avanzar en nuevas actividades, entre ellas acercar al sector la oferta programática disponible para las mujeres, junto con desarrollar acciones de información y prevención para fortalecer su protección frente a la violencia de género.

 
La Seremi Gabriela Sánchez destacó que este trabajo responde también a uno de los lineamientos del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, liderado por la ministra Judith Marín, y que busca apoyar a las mujeres en el fortalecimiento de su autonomía, promover comunidades más seguras y avanzar en iniciativas que fortalezcan a las familias y la corresponsabilidad.

 

“Nuestra Ministra nos ha mandatado a llevar no solo un mensaje, sino también acciones concretas que podamos coordinar para que las mujeres se sientan acompañadas y cuenten con herramientas para avanzar en su autonomía, especialmente a través del desarrollo de sus capacidades. Estos espacios son muy valiosos porque permiten encontrarse, generar redes de apoyo y, al mismo tiempo, conversar directamente sobre las dificultades que enfrentan las mujeres y cómo podemos abordarlas de manera conjunta”, señaló la Seremi.

 
Por su parte, Cristina Mancilla Bontes, quien lleva dos años como presidenta de la Junta de Vecinos Río de los Ciervos, valoró especialmente la presencia de la autoridad en un sector rural y con una importante presencia de personas mayores, señalando que durante años han sentido una escasa presencia de autoridades.

 
“Quiero agradecer la presencia de la Seremi, que estuvo parte de la tarde con nosotras, compartiendo y escuchando a las vecinas. Es muy importante que ellas sientan que alguien las escucha. A veces no es fácil, por eso estoy muy contenta de contar con ella y de que pueda conocer las actividades que realizamos. Acá participan cerca de 40 mujeres en dos grupos, por lo que será muy significativo el trabajo que podamos realizar en conjunto”, expresó la dirigenta.

 
La visita permitió proyectar una agenda de colaboración con la organización vecinal, acercando la acción del Estado a las mujeres y fortaleciendo el vínculo con quienes, desde la dirigencia social, cumplen diariamente un importante rol en sus comunidades.

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