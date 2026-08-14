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14 de agosto de 2026

COLUMNA DE OPINIÓN | UNA NUEVA ETAPA PARA EL FRENTE AMPLIO EN MAGALLANES: CONSTRUIR DESDE EL TERRITORIO

Por Marco Uribe Saldivia Candidato a Presidente Regional Frente Amplio Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

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Las próximas elecciones internas del Frente Amplio nos encuentran en un momento importante. No solamente porque debemos elegir a quienes asumirán distintas responsabilidades dentro del partido, sino porque tenemos la oportunidad de conversar sobre algo mucho más profundo: qué Frente Amplio queremos construir en Magallanes y qué papel queremos jugar en el futuro de nuestra región.

Para quienes vivimos en Magallanes, hablar de descentralización no es una discusión teórica. La sentimos cuando decisiones que afectan nuestro territorio se toman a miles de kilómetros, cuando una política pública diseñada con criterios nacionales no logra responder a nuestra realidad o cuando debemos explicar, una y otra vez, que vivir y desarrollarse en una zona extrema tiene condiciones distintas.

Por eso necesitamos un Frente Amplio profundamente regionalista. Un Frente Amplio que mire a Chile desde Magallanes y no permanentemente a Magallanes desde Santiago.

Lo anterior no significa aislarnos del país. Significa entender que Chile es diverso y que avanzar en descentralización supone confiar realmente en las regiones, entregándoles la autonomía necesaria para tomar las decisiones pertinentes a los territorios. Vivienda, conectividad, infraestructura, empleo, industrialización y desarrollo productivo requieren políticas construidas considerando nuestra realidad territorial.

Ese desafío también nos obliga a mirar hacia adentro. Necesitamos fortalecer nuestra conducción política, planificación, equipos de trabajo, rendición de cuentas y una hoja de ruta clara.

Pero principalmente necesitamos hacer del territorio el centro de nuestra acción política. Eso significa estar presentes en Punta Arenas, Natales, Porvenir, Puerto Williams y en las distintas comunidades de nuestra extensa región. Significa conversar con organizaciones sociales ligadas a la educación, las ciencias, la salud, la cultura, el cuidado del medio ambiente, entre otras que hoy están siendo profundamente golpeadas por el gobierno de turno. Así como también sindicatos, estudiantes, trabajadores y actores productivos. Escuchar antes de elaborar posiciones y construir propuestas desde los problemas y aspiraciones de quienes habitan Magallanes. Porque un partido regionalista debe construirse también desde el territorio.

Tenemos además la motivación de formar nuevos liderazgos. Necesitamos acompañar desde ahora a mujeres y hombres vinculados con sus comunidades, con herramientas políticas y técnicas, capaces de asumir responsabilidades y representar un proyecto colectivo. Los resultados electorales deben ser consecuencia de un trabajo político sostenido, no el único propósito de nuestra organización.

También debemos ampliar la confianza en nuestro proyecto. Reencontrarnos con quienes se han alejado de la política y conversar con quienes quizás nunca han visto en el Frente Amplio un espacio propio. Eso no se consigue solamente con discursos. Se consigue estando presentes, escuchando, trabajando y demostrando que la política puede ser una herramienta útil para mejorar la vida de cada habitante de nuestra región.

Por eso estas elecciones internas no son un punto de llegada. Son un punto de partida.

He decidido ser parte de este desafío porque creo que podemos construir un Frente Amplio más abierto, organizado, territorial y profundamente magallánico. Un partido con capacidad crítica, pero también con capacidad de construir propuestas junto a las comunidades. Un partido inclusivo y con espacio de participación y decisión para las nuevas generaciones que mucho tienen que aportar a nuestra sociedad.

Creo en un Frente Amplio que mire a Chile desde Magallanes. Que defienda la descentralización no solamente en nuestros discursos, sino también en nuestra propia manera de hacer política.

Porque confiar en las regiones significa también confiar en nuestra capacidad para pensar, decidir y construir nuestro propio futuro.

Marco Uribe Saldivia
Candidato a Presidente Regional
Frente Amplio Región de Magallanes y de la Antártica Chilena

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ELECCIONES INTERNAS DEL FRENTE AMPLIO MARCARÁN EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA POLÍTICA EN MAGALLANES PARA LA COLECTIVIDAD, AFIRMA MARCO URIBE

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