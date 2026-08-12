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12 de agosto de 2026

ANFUCULTURA ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR RECORTES, EMPLEO PÚBLICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CULTURA

La Voz de la ANEF en Magallanes

jorge gonzalez, presidente nacional anfucultura

​En el segundo bloque de La voz de la ANEF en Magallanes, la conductora Evelyn Córdova conversó con Jorge González, presidente nacional de Anfucultura, sobre el escenario que enfrenta la institucionalidad cultural, el presupuesto del sector, la relación con las autoridades y la defensa del rol de las y los funcionarios públicos.

Durante la entrevista, González explicó que Anfucultura se encuentra en pleno proceso de reformulación de un nuevo plan de fortalecimiento institucional para la Subsecretaría de Cultura, luego del cierre del plan 2023-2026. Sin embargo, advirtió que el proceso se desarrolla en un contexto complejo, marcado por ajustes presupuestarios y recortes que, según indicó, han afectado especialmente a la institución.

El dirigente también se refirió a situaciones vividas durante el año anterior en Magallanes, relacionadas con diferencias entre la organización y autoridades regionales de cultura. En ese punto, aclaró que no se trató de hechos inexistentes, sino de conflictos que derivaron en acuerdos y en disculpas cruzadas, luego de un proceso de movilización por la dignidad de las y los trabajadores.

Respecto de la instalación del actual gobierno en regiones, González señaló que existen realidades diversas en las distintas seremías, con autoridades de mayor o menor experiencia. No obstante, planteó que la principal preocupación de Anfucultura es alcanzar acuerdos que permitan seguir fortaleciendo una institucionalidad que aún es joven y que requiere dotación, recursos y continuidad para cumplir adecuadamente su función pública.

Uno de los temas centrales fue la discusión sobre eventuales modificaciones al Estatuto Administrativo. El presidente nacional de Anfucultura manifestó preocupación por lo que considera un intento de flexibilizar y debilitar el empleo público, además de reducir el rol de las organizaciones de trabajadores. En ese sentido, llamó a la ciudadanía a informarse y evitar caricaturas sobre las y los funcionarios públicos.

González defendió el rol del Estado y de quienes trabajan en los servicios públicos, señalando que son funcionarias y funcionarios quienes llegan con bienes, servicios y apoyo a los territorios más apartados del país. También destacó que los sindicatos no solo trabajan por mejores condiciones laborales, sino también por mejorar el funcionamiento de las instituciones y el servicio que recibe la ciudadanía.

Finalmente, el dirigente saludó a las bases de Anfucultura de Arica a Magallanes, destacando especialmente a la base regional, y adelantó la realización de una actividad solidaria de recaudación de fondos para apoyar a damnificados de la Región de Coquimbo.


jorge gonzalez, presidente nacional anfucultura

ANFUCULTURA ADVIERTE PREOCUPACIÓN POR RECORTES, EMPLEO PÚBLICO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN CULTURA

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