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21 de mayo de 2026

ANEF MAGALLANES ABORDA RECORTES PRESUPUESTARIOS Y SALUD MENTAL EN EL SERVICIO PÚBLICO

La voz de la ANEF en Magallanes.

ANEF

​La nueva presidenta nacional de ASOFUMI, Vanessa Hernández Parra, participó en una nueva edición de La voz de la ANEF en Magallanes, espacio transmitido por Polar Comunicaciones, donde abordó el impacto que tendrían los recortes presupuestarios en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y sus efectos en las regiones. La dirigenta expresó preocupación por la reducción de recursos y advirtió sobre posibles consecuencias para los programas sociales y el empleo público. Durante la conversación, Hernández señaló que las disminuciones presupuestarias afectarían especialmente a la Subsecretaría de la Niñez, área donde actualmente trabaja como encargada nacional del programa Abriendo Caminos. La presidenta de ASOFUMI indicó que existe un problema estructural dentro del ministerio debido a la distribución de funciones entre subsecretarías y aseguró que los equipos regionales ya enfrentan sobrecarga laboral y limitaciones para supervisar programas en terreno. En La voz de la ANEF en Magallanes, la dirigenta también hizo un llamado a mantener el estado de alerta y fortalecer la organización sindical frente a la discusión de reformas y ajustes fiscales proyectados para los próximos años. Hernández sostuvo que el debilitamiento del presupuesto social podría afectar la capacidad del Estado para responder a necesidades vinculadas a infancia, salud mental y acompañamiento a familias vulnerables en distintas zonas del país, incluyendo la región de Magallanes. El programa además incluyó un enlace con ANEF Radio y el espacio “ANEF Te Escucha”, conducido por el periodista Harold Briceño junto al psicólogo Jorge Pastén. En la conversación se abordaron factores psicosociales en los espacios laborales, liderazgo disfuncional, burnout y salud mental en el servicio público, destacando la importancia de fortalecer ambientes laborales saludables y el bienestar emocional de las y los funcionarios. Finalmente, la dirigenta regional Evelyn Córdoba recordó que ANEF Magallanes realizará una actividad de reconocimiento a funcionarios públicos en el marco de los 83 años de la organización, instancia que reunirá a asociaciones y trabajadores de la región en una ceremonia de homenaje y valoración al servicio público.




Contaminación Acústica

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