VALORAN DEFENSA ESPECIALIZADA QUE BRINDA PROGRAMA NAD A INFANCIA VULNERADA EN EL SENO FAMILIAR

El seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, junto al director regional de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), Alejandro Donatti Otárola, visitaron al equipo del programa “La Niñez y la Adolescencia Se Defienden” (NAD), iniciativa que entrega representación jurídica especializada a niños, niñas y adolescentes en contextos de vulneración de derechos dentro de sus entornos familiares.

Actualmente, el programa cuenta con un equipo de nueve profesionales y opera en toda la Región de Magallanes, brindando asesoría jurídica y apoyo psicosocial a menores de edad. Durante la visita, las autoridades destacaron la importancia de garantizar acceso a defensa especializada en territorios aislados como Puerto Williams, además de relevar el trabajo desarrollado por el equipo durante sus cuatro años de funcionamiento regional.

El seremi Fernández valoró el alcance del programa y señaló que ha permitido ampliar el acceso a representación especializada para niños y adolescentes en distintas situaciones de vulnerabilidad. Además, destacó la necesidad de avanzar en mejoras de infraestructura y fortalecimiento operativo para continuar consolidando el trabajo desarrollado por la CAJ en la región.

Por su parte, la coordinadora del programa NAD, Rocío Espinoza Gómez, resaltó el trabajo colaborativo con distintas instituciones y el acompañamiento que se entrega a niños, niñas y adolescentes en sus procesos judiciales. Entre los casos más frecuentes abordados por el programa figuran situaciones de maltrato físico y psicológico, además de representación a menores extranjeros en distintos procedimientos judiciales.