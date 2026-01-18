ALZA HISTÓRICA DE LA ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN PARVULARIA CONFIRMA AVANCES EN LA REACTIVACIÓN EDUCATIVA

Un aumento histórico en la asistencia a la Educación Parvularia marcó el año 2025, con un promedio anual de 78,9%, cifra que representa un incremento de 16,5 puntos porcentuales en comparación con 2022 y de 2,5 puntos respecto de 2024. Los datos, consolidados por la Subsecretaría de Educación Parvularia, dan cuenta de una recuperación sostenida del primer nivel educativo y de un mayor compromiso de familias y comunidades educativas.

Desde la Subsecretaría destacaron que este aumento es especialmente relevante, considerando que la Educación Parvularia se basa en la decisión voluntaria e informada de las familias, lo que refleja una mayor valoración social de la sala cuna y el jardín infantil como espacios protectores, de aprendizaje y bienestar para guaguas, niñas y niños. Durante 2025, todos los niveles —sala cuna, nivel medio y transición— mostraron mejoras en su asistencia, salvo descensos puntuales al inicio del año.

La subsecretaria de Educación Parvularia, Claudia Lagos Serrano, valoró estas cifras señalando que una mayor asistencia se traduce en más oportunidades de juego, exploración, movimiento y experiencias compartidas, con impactos positivos en el desarrollo integral de las infancias. Asimismo, subrayó que los resultados reflejan el compromiso de los equipos educativos y de las familias con la reactivación educativa.

Otro aspecto destacado es la mayor estabilidad de la asistencia a lo largo del año, incluso durante los meses de invierno, tradicionalmente más complejos. En este ámbito, las medidas de autocuidado, como la vacunación, han sido claves para sostener la presencia de niñas y niños en los establecimientos. Desde el sector recalcaron que fortalecer la Educación Parvularia es avanzar en equidad desde los primeros años, contribuyendo a una sociedad más justa e inclusiva para el país.