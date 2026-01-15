Punta Arenas,
15 de enero de 2026

KAST VALORA DISPOSICIÓN DE PRESIDENTE BORIC TRAS REUNIÓN Y ADELANTA QUE BUSCARÁ DETENER EL AVANCE DE SLEP

​Además, el mandatario electo dejó en suspenso la aprobación del proyecto de sala cuna y FES.

kastboricslep

Este jueves, se concretó la segunda reunión entre el Presidente electo, José Antonio Kast, y el Mandatario Gabriel Boric en el Palacio de La Moneda.

Tras la cita, Kast valoró la disposición del jefe de Estado, y dejó en suspenso la aprobación del proyecto de sala cuna y Financiamiento para la Educación Superior (FES).

“Para nosotros, el estado de las arcas fiscales es muy relevante, porque para poder avanzar en los distintos proyectos que hoy día para el gobierno son relevantes, como el FES o sala cuna, tenemos que estar seguros de que tenemos los recursos suficientes”, señaló.

“Es cierto que ha habido algunos repuntes en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsable, uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para que no se creen falsas expectativas", agregó.

“Así que esperamos que en estos días los distintos entendidos en materia económica puedan reunirseavanzar, para ver cómo viene el tema de los aportes necesarios para políticas que son permanentes en el tiempo. Y yo he visto buena disposición del Presidente de la República de poder hacer eso”, afirmó Kast.

Por otro lado, el líder republicano adelantó que buscará detener el avance del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) en el país.

“También conversamos sobre el tema de los SLEP, que sigue avanzando. Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”, dijo.

Hay estudios que dicen que ha habido una mejora, pero tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo a las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales, porque como se concentró todo, a veces las zonas rurales quedan en una situación desfavorable”, complementó Kast.

En esa línea, el Presidente electo manifestó que “de los temas puntuales del SLEP, claramente hablamos de Atacama, el presidente está muy preocupado de lo que ocurre ahí”.

Lo mismo con los proyectos de ley que están presentado en el en el Congreso, tanto FES como Sala Cuna. Se está conversando; no necesariamente se alcanzará a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo. Y nuestra mirada es que, para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y, por supuesto, va a haber un cambio muy importante en la administración del Gobierno", añadió.

Finalmente, José Antonio Kast aseveró que “analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy, muy relevante. Yo le agradezco al Presidente la buena disposición, la transparencia con la que planteó la situación”

Me explicó también de otras áreas más reservadas, de las cuales él está muy interesado en que yo me pueda ir poniendo al día, pero lo principal es generar este diálogo a partir del día veinte entre los distintos ministerios para que la transición sea lo mejor posible", cerró.

Fuente: adnradio.cl 


PRESIDENTE BORIC CONFIRMA QUE OFICIALIZARÁ CANDIDATURA DE MICHELLE BACHELET A LA ONU

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

​A nivel nacional, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo informó que registra un 95% de avance respecto de la meta de 260 mil viviendas comprometidas. En la Región de Magallanes, 1.353 familias accedieron a una solución habitacional durante el año 2025.

FORMALIZAN A CIUDADANO ISRAELÍ POR ENCENDER CIGARRILLO EN ÁREA NO HABILITADA EN TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

kastboricslep

KAST VALORA DISPOSICIÓN DE PRESIDENTE BORIC TRAS REUNIÓN Y ADELANTA QUE BUSCARÁ DETENER EL AVANCE DE SLEP

MINVU - Costaneras Natales_aérea

PLAN DE EMERGENCIA HABITACIONAL ALCANZA 95% DE AVANCE: EN MAGALLANES MÁS DE 4 MIL FAMILIAS RECIBIERON UNA VIVIENDA

BECAS ATENCION

DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO REALIZARÁ ATENCIÓN ESPECIAL POR BECAS JUNAEB EN PORVENIR