Punta Arenas,
10 de febrero de 2026

DESPLIEGUE EN TERRENO: BORIC INTENSIFICA GIRAS REGIONALES EN EL CIERRE DE SU MANDATO

​El Mandatario prioriza la entrega de obras de infraestructura en zonas extremas y prepara una simbólica visita a Isla de Pascua, mientras sus adherentes coordinan una masiva despedida.

social-boric-emiratos-arabes-unidos

En la recta final de su administración, el Presidente Gabriel Boric ha volcado su agenda hacia las regiones, buscando consolidar el legado de su gestión mediante la inauguración de proyectos de infraestructura y servicios básicos. Durante las últimas semanas, el despliegue se concentró en el norte y extremo sur del país, marcando un fuerte énfasis en la conectividad y la protección ambiental.

En las regiones de Atacama y Antofagasta, el jefe de Estado oficializó la red de salares protegidos y encabezó la puesta en marcha de sistemas de agua potable rural. Por su parte, en la Región de Aysén, el foco estuvo en la conectividad vial de la Ruta 7 Sur y la inauguración del Hospital de Chile Chico, además de fortalecer la vigilancia marítima con nuevos recursos para Carabineros.

El desafío de Rapa Nui: Autonomía y tensiones políticas

Uno de los hitos más esperados de este diseño de cierre es la gira de tres días a Isla de Pascua proyectada para la tercera semana de febrero. Esta visita, que sería la primera del Mandatario al territorio insular en casi cuatro años, se dará en un clima de alta complejidad política.

El viaje ocurre tras el contundente rechazo de la comunidad Honui al estatuto de autonomía propuesto por el Ejecutivo. En una consulta realizada en enero, casi el 90% de los votantes se inclinó por el “No”, enviando una señal política inequívoca sobre la necesidad de que los modelos de desarrollo emanen de un consenso real del pueblo Rapa Nui y no de diseños institucionales impuestos desde el continente.

Convocatoria a una despedida ciudadana

Mientras el Presidente continúa con su itinerario técnico en regiones, sus seguidores ya preparan un acto de cierre en la capital. El colectivo “Unidos por Boric”, con el respaldo de figuras oficialistas como el diputado Diego Ibáñez, ha convocado a una concentración masiva para el próximo 7 de marzo en la Plaza de la Constitución.

El objetivo de la actividad es realizar un gesto de agradecimiento y respaldo a la gestión saliente pocos días antes del cambio de mando oficial. De esta forma, la administración Boric busca concluir su periodo combinando la entrega de obras en terreno con una última demostración de apoyo político en el corazón de Santiago.

Fuente: Diario UChile


presidente en la alfredo lorca

POR MOTIVOS FAMILIARES SE POSTERGA VISITA DEL PRESIDENTE BORIC A MAGALLANES

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS SOLICITA ACLARAR SITUACIÓN DE CÁMARAS INACTIVAS EN PUNTA ARENAS

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

​La administración comunal ofició a la Subsecretaría de Prevención del Delito por falta de definiciones administrativas.

social-boric-emiratos-arabes-unidos

DESPLIEGUE EN TERRENO: BORIC INTENSIFICA GIRAS REGIONALES EN EL CIERRE DE SU MANDATO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

social-boric-emiratos-arabes-unidos

DESPLIEGUE EN TERRENO: BORIC INTENSIFICA GIRAS REGIONALES EN EL CIERRE DE SU MANDATO

DEPORTE AVENTURA: OPERADORES DEBERÁN CERTIFICAR MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONAR

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

MINVU - Mejoramiento del Pasaje Aconcagua_1

MINVU DA UN PASO CLAVE PARA LA PAVIMENTACIÓN DEFINITIVA DEL PASAJE ACONCAGUA

