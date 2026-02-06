Punta Arenas,
6 de febrero de 2026

INJUV MAGALLANES INVITA A PARTICIPAR DE LA EXPO JUVENTUDES SUMMER 2026 EN LA COSTANERA DEL ESTRECHO

​La actividad gratuita se realizará este sábado 7 de febrero en Punta Arenas, con deporte, prevención y participación juvenil como ejes centrales.

EXPO SUMMER (15)

El Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) Magallanes invitó a la comunidad a ser parte de la segunda versión de la Expo Juventudes Summer 2026, iniciativa que se desarrollará este sábado 7 de febrero, entre las 14:00 y las 20:00 horas, en la Costanera del Estrecho, específicamente en el sector de las canchas de básquetbol.

La actividad tiene como objetivo generar espacios de encuentro y participación entre jóvenes y la comunidad, promoviendo estilos de vida saludables, el autocuidado y el uso positivo de los espacios públicos. Tras el buen resultado de su primera edición en 2025, esta nueva versión busca consolidarse como un panorama recreativo y formativo del verano en Punta Arenas.

La jornada contará con el respaldo de instituciones como el Instituto Nacional del Deporte (IND) y RedFormativa, además de la participación de más de 30 organizaciones deportivas locales, que estarán presentes con clases, demostraciones y actividades abiertas a todo público.

Dentro de la programación se incluyen concursos, animación y juegos para niños y niñas, junto con campañas de verano impulsadas por SERNAC, SENDA, Carabineros de Chile y Universidad Santo Tomás, orientadas a la prevención y el autocuidado.

Asimismo, se desarrollarán actividades de prevención de incendios forestales junto a CONAF, Forestín y brigadas juveniles, reforzando el componente educativo y territorial del evento. A las 16:00 horas está contemplado un punto de prensa y recorrido por las distintas canchas, con encuentro en el stand de INJUV.

La directora regional de INJUV Magallanes destacó que esta Expo "es un panorama preparado con mucho cariño para las familias y especialmente para las juventudes, que permite visibilizar la diversidad de actividades en las que participan los jóvenes de nuestra región, gracias al apoyo público-privado que hace posible esta iniciativa".


​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

