5 de enero de 2026
MÁS DE UN CENTENAR DE EMPRENDIMIENTOS SERÁN PARTE DE UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO MAGALLANES
Buenos días región.
Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Magallanes (AGIA), César Alderete, informó a la ciudadanía sobre los avances y proyecciones de la Expo Magallanes 2026, destacando una alta convocatoria de actores productivos locales.
En la instancia, Alderete dio a conocer que grandes empresas regionales y más de 100 emprendimientos ya se encuentran confirmados para la Expo Magallanes 2026, lo que refleja el interés del sector empresarial y emprendedor por participar en este tradicional evento que busca potenciar la actividad económica, la innovación y el encadenamiento productivo en la región de Magallanes.
Asimismo, se entregaron detalles de la Expo Magallanes 2025, la cual se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero, en horario continuado de 11:00 a 21:00 horas. El valor de la entrada será de $1.000, mientras que los menores de 8 años no cancelan ingreso, facilitando así la asistencia de familias completas.
Desde AGIA se informó que las personas interesadas en participar, obtener más antecedentes o realizar consultas pueden acercarse directamente a las oficinas del gremio, ubicadas en calle Sarmiento 677, en horario de 9:00 a 13:00 horas, o bien escribir al correo electrónico [email protected].
La Expo Magallanes se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro entre empresas, emprendedores y la comunidad, fortaleciendo el desarrollo económico regional y visibilizando el trabajo de distintos sectores productivos del territorio.
