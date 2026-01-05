Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

5 de enero de 2026

MÁS DE UN CENTENAR DE EMPRENDIMIENTOS SERÁN PARTE DE UNA NUEVA EDICIÓN DE EXPO MAGALLANES

Buenos días región.

pdteagia

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de la Asociación Gremial de Industriales de Magallanes (AGIA), César Alderete, informó a la ciudadanía sobre los avances y proyecciones de la Expo Magallanes 2026, destacando una alta convocatoria de actores productivos locales.

En la instancia, Alderete dio a conocer que grandes empresas regionales y más de 100 emprendimientos ya se encuentran confirmados para la Expo Magallanes 2026, lo que refleja el interés del sector empresarial y emprendedor por participar en este tradicional evento que busca potenciar la actividad económica, la innovación y el encadenamiento productivo en la región de Magallanes.

Asimismo, se entregaron detalles de la Expo Magallanes 2025, la cual se desarrollará entre el 26 de enero y el 1 de febrero, en horario continuado de 11:00 a 21:00 horas. El valor de la entrada será de $1.000, mientras que los menores de 8 años no cancelan ingreso, facilitando así la asistencia de familias completas.

Desde AGIA se informó que las personas interesadas en participar, obtener más antecedentes o realizar consultas pueden acercarse directamente a las oficinas del gremio, ubicadas en calle Sarmiento 677, en horario de 9:00 a 13:00 horas, o bien escribir al correo electrónico [email protected].

La Expo Magallanes se ha consolidado como uno de los principales espacios de encuentro entre empresas, emprendedores y la comunidad, fortaleciendo el desarrollo económico regional y visibilizando el trabajo de distintos sectores productivos del territorio.


PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO DESTINARÁ $30 MILLONES EN 2026 PARA RECUPERAR MOBILIARIO URBANO RAYADO

Leer Más

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

​Ocho espacios públicos de alta concurrencia serán intervenidos por cuadrillas municipales mediante trabajos de pintura y mantención.

MU 7
nuestrospodcast
PAES

14 ESTUDIANTES DE MAGALLANES SE DISTINGUEN POR SUS TRAYECTORIAS EDUCATIVAS Y LA REGIÓN ALCANZA PUNTAJES SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL EN COMPRENSIÓN LECTORA E HISTORIA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Puntajes destacados magallanicos paes 2026

PUNTAJES PAES 2026 EN MAGALLANES: CONOCE A LOS ESTUDIANTES QUE DESTACARON A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
TN 5

TRINIDAD ARROYO VISITÓ EL MUNICIPIO TRAS DESTACADA PARTICIPACIÓN EN TORNEOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PARANATACIÓN

buvinic

LOS TIEMPOS NUEVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

FELIPE VERGARA- 2025

SALIDA DE MADURO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
relator argentino de jineteadas Nahuel Pellejero

RELATOR DE JINETEADAS NAHUEL PELLEJERO DESTACA EL VALOR CULTURAL DE JESÚS MARÍA Y LA TRADICIÓN CAMPERA