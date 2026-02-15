SERNAGEOMIN SE INTEGRA A LA SEGUNDA FASE DE ESTUDIO EN LA FOSA DE ATACAMA

Tras el histórico hito alcanzado por la geóloga Paola Peña, primera funcionaria pública en descender a más de 7.000 metros de profundidad, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) continúa su participación en la expedición científica liderada por el Instituto Milenio de Oceanografía (IMO) y el IDSSE.

En esta nueva etapa, se ha integrado al grupo de especialistas a bordo el Dr. Andrés Veloso, jefe del Programa de Geociencias Marinas y Costeras de Sernageomin. El profesional se suma a la tripulación con el objetivo de profundizar en el conocimiento geológico del margen continental chileno, enfocándose específicamente en descifrar las estructuras tectónicas y la evolución del relieve submarino profundo.

Durante la expedición, el Dr. Veloso trabaja junto a otros investigadores, entre ellos el geofísico del IMO Daniel Melnick. Esta labor conjunta es clave para cruzar las observaciones geológicas y geofísicas, permitiendo un análisis preciso y una comprensión integral de los procesos que ocurren en el abismo marino.

El subdirector Nacional de Geología (s), Christian Creixell, destacó que “esta colaboración multidisciplinaria permite optimizar la recolección de información en una de las zonas menos exploradas del planeta. El estudio de estas estructuras es fundamental para entender la dinámica de placas y la sismicidad, elementos críticos para la gestión del riesgo y la soberanía científica de nuestro país”.

Esta expedición no solo posiciona a Chile a la vanguardia de la exploración oceanográfica, sino que es de alto valor para Sernageomin por la generación de conocimiento científico de gran impacto para la seguridad y el desarrollo nacional.

