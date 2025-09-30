Punta Arenas,
30 de septiembre de 2025

NUEVO NÚMERO DE ANDEAN GEOLOGY DESTACA HALLAZGO INÉDITO DE FÓSIL EN MAGALLANES

​Editada íntegramente por Sernageomin, la entrega correspondiente al cierre del volumen 2025 presenta seis artículos originales: dos dedicados a paleontología, dos centrados en volcanología, uno de hidrogeología y otro de geofísica.

Este 30 de septiembre se publicará una nueva edición de Andean Geology, la revista científica de acceso abierto reconocida en todo el mundo por su enfoque en geología y áreas vinculadas, con especial atención a Sudamérica, Centroamérica, la Antártica y la cordillera de los Andes. 

Editada íntegramente por Sernageomin, la entrega correspondiente al cierre del volumen 2025 presenta seis artículos originales: dos dedicados a paleontología, dos centrados en volcanología, uno de hidrogeología y otro de geofísica. 

Entre los aportes más destacados figura la investigación encabezada por el Dr(c). Enrique Bostelmann, responsable de la Unidad de Paleontología y Biocronología del Departamento de Geología General de Sernageomin. El estudio informa el primer registro de un mamífero fósil del Paleógeno en la Región de Magallanes, con una antigüedad estimada entre 40 y 37 millones de años. El ejemplar, identificado como Albertogaudrya unica, representa además una de las escasas evidencias continentales de mamíferos paleógenos al sur de los 48°S, ampliando las fronteras de la investigación en paleontología, paleobiología y paleoecología en el extremo austral del continente. 

Sobre esta nueva publicación, el Dr. Daniel Bertin, editor en jefe de Andean Geology, destacó que “cada número busca difundir investigaciones que no solo fortalecen el conocimiento científico, sino que también posicionan a la región como un laboratorio natural clave para la comprensión de la historia geológica del planeta”. 

La revista mantiene su modalidad de libre acceso a sus contenidos. La edición más reciente estará disponible en formato digital en www.andeangeology.cl, junto a todos los números anteriores desde 1974 y los que se encuentran en preparación. 

Fuente: sernageomin.cl

Pto Natales

EN PUERTO NATALES: CON EL RADIOTEATRO "LAS AVENTURAS DE ISA Y CLARITA. EL DRAGÓN DE VALPARAÍSO DESCUBRE LA ANTÁRTICA" SE DIO INICIO AL FESTIVAL DE LAS CIENCIAS EN MAGALLANES

PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL PARQUE RADA OBTIENE RS Y QUEDA A LA ESPERA DE SER VOTADO

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $4.500 millones y transformará más de 5 hectáreas en un nuevo parque urbano para el sector norponiente de la ciudad.

CHILE RECORTARÁ METAS DE HIDRÓGENO VERDE ANTE EL ENFRIAMIENTO DEL MERCADO GLOBAL

detenidoscentauro

EL PATRULLAJE CONSTANTE DE LA SECCIÓN CENTAURO DEJA 46 DETENIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

MÁS CARABINEROS, LA MAYOR INVERSIÓN EN EL GES Y AUMENTO DE VIVIENDAS: EL DETALLE DEL PRESUPUESTO 2026

