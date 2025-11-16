16 de noviembre de 2025
CANDIDATA A DIPUTADA GRACIELA ANDRADE HIZO UN LLAMADO A SUFRAGAR EN ESTAS ELECCIONES QUE SON OBLIGATORIAS
Elecciones 2025.
Dijo que ha visto a mucha gente entusiasmada, indicó que esperará los resultados con su equipo y con la familia, con mucha energía y tranquilidad. Agradeció a todos quienes la escucharon y acompañaron en este proceso.
CANDIDATOS, AC A PARDOW Y RECLAMOS REGIONALES: LAS CLAVES DEL DISCURSO DEL BORIC DESDE SU LOCAL DE VOTACIÓN EN PUNTA ARENAS
El Mandatario votó en la mesa 235, permaneció 65 segundos en la cámara secreta y luego depositó su papeleta en la urna antes de iniciar un breve recorrido hacia el gimnasio del establecimiento para hablar con la prensa.
