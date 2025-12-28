GUARDIAMARINAS LITORALES Y MARINEROS DE SERVICIO MILITAR REALIZARON VISITA PROFESIONAL A LA ALCALDÍA DE MAR “PASO TORTUSO” EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

Este 26 de diciembre, a bordo de la Unidad Marítima LPM 4407, Guardiamarinas y Marineros de Servicio Militar realizaron una visita profesional a la Alcaldía de Mar “Paso Tortuoso”, trasladándose más de 200 kilómetros desde Punta Arenas hasta la apartada repartición en donde un servidor naval junto a su familia realiza importantes labores.

Es de esta manera que, superando las condiciones meteorológicas con una temperatura de 4 grados, la Unidad Marítima en el marco de tareas de reaprovisionamiento trasladó tras 4 horas y media de navegación a los Guardiamarinas Litoral Daniela Valencia Rivera y Vicente Saavedra Garrido, junto a las Marineros Servicio Militar Morin Moberac y Catherine Contreras, servidores navales que fueron recientemente incorporados como parte de las dotaciones de la Capitanía de Puerto y Gobernación Marítima de Punta Arenas.

En el trayecto pudieron conocer más en torno a la red de ayudas a la navegación existentes en el Estrecho de Magallanes, particularidades de la navegación y capacidades técnicas de la Unidad Marítima LPM 4407, la cual cumple importantes labores a lo ancho y largo de la jurisdicción.

Recalando en Paso Tortuoso desembarcaron en un bote neumático, siendo recibidos por el Alcalde de Mar, Suboficial Patricio Riquelme, quién se encuentra a ad portas de cumplir su año ejerciendo funciones en esta aislada repartición, siendo acompañado por su familia en un esta importante labor.

“La principal tarea es el control del tráfico marítimo, tanto de naves que vienen desde Punta Arenas o van en dirección a la salida oriental del Estrecho de Magallanes, así como salvaguardar la vida humana en el mar”, explicó el Suboficial Riquelme.

Destacó el Alcalde de Mar de “Paso Tortuoso” que “la experiencia de estar aislado ha sido muy gratificante, son pocas las familias que tienen esta experiencia de estar un año aislado, uniéndonos mucho más pues cualquier problema o inconveniente que tengamos lo tenemos que solucionar entre nosotros, siendo muy gratificante y compartir con la familia que, especialmente para el marino, es impagable”.

En el desarrollo de la visita profesional pudieron compartir con la familia del Alcalde de Mar, recorrer parte de las dependencias como la sala de Control de Tráfico Marítimo, conocer sistemas de alimentación eléctrica, habitabilidad e instrumentos meteorológicos para la toma de datos, así como diferentes experiencias del servicio desarrollado en esta aislada repartición dependiente de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas.





​



​

