Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

28 de diciembre de 2025

GUARDIAMARINAS LITORALES Y MARINEROS DE SERVICIO MILITAR REALIZARON VISITA PROFESIONAL A LA ALCALDÍA DE MAR “PASO TORTUSO” EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

La actividad se enmarca en las tareas de reaprovisionamiento a la aislada repartición. ​

Visita Alcamar Torutoso 3

Este 26 de diciembre, a bordo de la Unidad Marítima LPM 4407, Guardiamarinas y Marineros de Servicio Militar realizaron una visita profesional a la Alcaldía de Mar “Paso Tortuoso”, trasladándose más de 200 kilómetros desde Punta Arenas hasta la apartada repartición en donde un servidor naval junto a su familia realiza importantes labores.

 

Es de esta manera que, superando las condiciones meteorológicas con una temperatura de 4 grados, la Unidad Marítima en el marco de tareas de reaprovisionamiento trasladó tras 4 horas y media de navegación a los Guardiamarinas Litoral Daniela Valencia Rivera y Vicente Saavedra Garrido, junto a las Marineros Servicio Militar Morin Moberac y  Catherine Contreras, servidores navales que fueron recientemente incorporados como parte de las dotaciones de la Capitanía de Puerto y Gobernación Marítima de Punta Arenas. 

 

En el trayecto pudieron conocer más en torno a la red de ayudas a la navegación existentes en el Estrecho de Magallanes, particularidades de la navegación y capacidades técnicas de la Unidad Marítima LPM 4407, la cual cumple importantes labores a lo ancho y largo de la jurisdicción. 

 

Recalando en Paso Tortuoso desembarcaron en un bote neumático, siendo recibidos por el Alcalde de Mar, Suboficial Patricio Riquelme, quién se encuentra a ad portas de cumplir su año ejerciendo funciones en esta aislada repartición, siendo acompañado por su familia en un esta importante labor. 

 

La principal tarea es el control del tráfico marítimo, tanto de naves que vienen desde Punta Arenas o van en dirección a la salida oriental del Estrecho de Magallanes, así como salvaguardar la vida humana en el mar”, explicó el Suboficial Riquelme.

 

Destacó el Alcalde de Mar de “Paso Tortuoso” que “la experiencia de estar aislado ha sido muy gratificante, son pocas las familias que tienen esta experiencia de estar un año aislado, uniéndonos mucho más pues cualquier problema o inconveniente que tengamos lo tenemos que solucionar entre nosotros, siendo muy gratificante y compartir con la familia que, especialmente para el marino, es impagable”.

 

En el desarrollo de la visita profesional pudieron compartir con la familia del Alcalde de Mar, recorrer parte de las dependencias como la sala de Control de Tráfico Marítimo, conocer sistemas de alimentación eléctrica, habitabilidad e instrumentos meteorológicos para la toma de datos, así como diferentes experiencias del servicio desarrollado en esta aislada repartición dependiente de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas. 




comisionpuertomontt

RECHAZARON LA SOLICITUD DE COMUNIDADES INDÍGENAS PARA ADMINISTRAR 56 MIL HECTÁREAS DEL LITORAL DE PUERTO MONTT

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETECTAN A SEIS EXTRANJEROS INFRACTORES Y DETIENEN A UN HOMBRE EN FISCALIZACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL CENTRO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


PDI, carabineros, seguridad pública y seguridad municipal.


0c68dfff-d169-4e9d-a688-71357a14862f
nuestrospodcast
Sin título

CON UN INFARTANTE FINAL, PUNTA ARENAS CAYÓ ANTE COLO-COLO POR LA SUPERCOPA

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Visita Alcamar Torutoso 3

GUARDIAMARINAS LITORALES Y MARINEROS DE SERVICIO MILITAR REALIZARON VISITA PROFESIONAL A LA ALCALDÍA DE MAR “PASO TORTUSO” EN EL ESTRECHO DE MAGALLANES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
chino

PRESENCIA DEL INSTITUTO CONFUCIO EN MAGALLANES EN EL PROGRAMA OJO CON LA CULTURA

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
17_369441ef25d66c4

EJÉRCITO DE CHILE Y COCH FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN DEPORTIVA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250