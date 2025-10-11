Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA JARDIN 36X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR JARDIN 336PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

11 de octubre de 2025

RECHAZARON LA SOLICITUD DE COMUNIDADES INDÍGENAS PARA ADMINISTRAR 56 MIL HECTÁREAS DEL LITORAL DE PUERTO MONTT

Comisión Regional de Uso del Borde Costero. ​

comisionpuertomontt

La Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de la Región de Los Lagos rechazó la solicitud presentada por comunidades indígenas para administrar un territorio de 56 mil hectáreas en el litoral de Puerto Montt.

La resolución, adoptada por mayoría, frenó un polémico proceso iniciado hace más de cuatro años bajo la Ley Lafkenche, normativa que busca reconocer los derechos ancestrales de los pueblos originarios sobre espacios costeros marinos, pero que, según los analistas, se he tergiversado en su verdadero propósito.

La solicitud, impulsada por por la asociación Ngulam Ñuke Lafken, abarca un extenso espacio que se extiende desde Huelmo hasta hasta Chaicas. Finalmente fue rechazada por La solicitud fue rechazada por 41 votos en contra y 5 abstenciones.

Según documentos presentados ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en abril de 2021, el pedido invocaba el uso consuetudinario de estos espacios para actividades tradicionales como la pesca artesanal, la recolección de mariscos y la preservación cultural.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) había avalado inicialmente la petición, destacando evidencias históricas de ocupación territorial que datan de épocas precolombinas.

Sin embargo, la CRUBC, presidida por el gobernador regional Alejandro Santana, argumentó en su fallo que la concesión generaría “conflictos irreconciliables” con actividades económicas clave de la región.

Representantes de la salmonicultura, la pesca industrial y gremios portuarios, e incluso otras comunidades aborígenes, expresaron preocupaciones por la “inseguridad jurídica” que implicaría ceder tan vasta extensión.

“Esta área es vital para el empleo y el desarrollo regional; no podemos priorizar reclamos ancestrales sobre la sostenibilidad económica actual”, declaró Alfonso Almonacid, presidente del Sindicato de Pescadores Capilla Tenglo, durante la sesión.

“Respetamos su decisión de solicitar esto, porque es parte de la prerrogativa que tienen como pueblo originario, pero creemos que es totalmente una desproporción”, indicó Alejandro Santibáñez, presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón, reportó Emol.com.

“La Ley Lafkenche “vino a instalar un problema artificial donde no lo había, porque antes de su promulgación, había una sana convivencia de diferentes actores que ocupaban los mismos espacios marítimos”, señaló por su lado, el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo e Industrias de Puerto Montt, Patricio Ampuero.

El voto en contra incluyó a delegados del Ejecutivo y alcaldes de comunas litorales, alineándose con una tendencia nacional: en 2024, el 80% de las solicitudes de Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO) fueron rechazadas por comisiones similares.

La Ley Lafkenche, promulgada en 2008 como parte del Convenio 169 de la OIT, obliga al Estado a consultar y reconocer derechos territoriales indígenas en zonas costeras.

En 2024, la Ley Lafkenche (N° 20.249), que regula los Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO), enfrentó un alto índice de rechazos por parte de las Comisiones Regionales de Uso del Borde Costero (CRUBC) en el sur de Chile.

De diez solicitudes evaluadas, el 80% fueron desestimadas, priorizando intereses económicos sobre derechos ancestrales, según informó El Mostrador.

En Aysén, el 29 de febrero de 2024, la CRUBC rechazó por mayoría (27 contra 3) dos solicitudes de las comunidades huilliches Pu Wapi y Antünen Rain. Estas abarcaban 227 mil y 390 mil hectáreas en las comunas de Guaitecas, Cisnes y Aysén, tras ocho años de trámite.

En Los Lagos, la CRUBC ha rechazado múltiples peticiones en 2024, incluyendo la de Lelbun-Queilén por conflictos con otras comunidades y colisiones con actividades pesqueras. La región lidera con 78 solicitudes acumuladas.

En Magallanes, la comunidad kawésqar Aswal Lajep vio rechazada su solicitud de 25 mil hectáreas en Última Esperanza.

zonazero


Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

RUTA AL AEROPUERTO CONTARÁ CON NUEVA ILUMINACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DESDE 2026

Leer Más

Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


Autoridades confirmaron que se aseguraron los $21 mil millones para licitar la obra en diciembre, gracias al adelanto del presupuesto 2026.


REUNIÓN EN MOP (3)
nuestrospodcast
DSC01107

SE EFECTUARON TALLERES DE PREPARACIÓN PARA LAS REUNIONES DE LA CONVENCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS VIVOS MARINOS ANTÁRTICOS EN AUSTRALIA

BANNER TARAGUI GIF
Noticias
Destacadas
CROSUR JARDIN 336PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
YO CONFÍO_GRÁFICA

MELO, VOLPATO, OYARZÚN Y MÜLLER DICEN: YO CONFÍO

CROSUR JARDIN 336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
casino 336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA JARDIN 36X336PX
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
pueblos-indigenas-1

12 DE OCTUBRE: DEL “DÍA DE LA RAZA” AL RESPETO POR LA DIVERSIDAD CULTURAL

Fernando de Magallanes, quién organizo una de las empresas de exploración más complejas del siglo XVI

CHILE HIJO DE MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ PRIMAVERA
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
OPERADORES FAM BRASIL

BRASIL Y MAGALLANES CONSOLIDAN ALIANZAS EN EXPERIENCIA TURÍSTICA INMERSIVA EN PUERTO NATALES Y TORRES DEL PAINE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.