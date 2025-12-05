Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

ESTUDIANTES MANTIENEN TOMA EN LA UMAG: FEDERACIÓN ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE RECTORÍA

Buenos días región.

felipefeum

Felipe Miranda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (Feum), conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para informar a la ciudadanía sobre la toma que los alumnos mantienen en el campus central de la Umag, luego de que la rectoría no accediera a la principal demanda del estudiantado: la remoción del vicerrector de Administración y Finanzas, Freddy Cabezas.

La movilización se desencadenó tras una asamblea realizada la tarde del jueves, donde 360 estudiantes votaron a favor de la toma, 156 se manifestaron en contra y 8 se abstuvieron. Según la Feum, la decisión responde a la crisis estructural y financiera que enfrenta la universidad y a lo que consideran una falta de respuesta de la autoridad. “No podemos ser cómplices”, señaló la Federación mediante una declaración, agregando que “nos vemos en la obligación de manifestarnos y forzar los cambios que se necesitan”.

Durante la noche del jueves, los alumnos bloquearon los accesos principales del campus con sillas, lo que motivó la presencia de Carabineros. No se registraron incidentes.


felipefeum

ESTUDIANTES MANTIENEN TOMA EN LA UMAG: FEDERACIÓN ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE RECTORÍA

RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA

​Actualización institucional respecto a la toma estudiantil en el campus:

conferenciamaripano
visita unidad y hospital (1)

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

CIERRE CICLO DE PIANO 2025 (4)

CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

APONKUYEN

PAMN SUMA NUEVE AÑOS SEMBRANDO MÚSICAS EN NUEVOS TERRITORIOS