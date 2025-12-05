ESTUDIANTES MANTIENEN TOMA EN LA UMAG: FEDERACIÓN ACUSA FALTA DE RESPUESTAS DE RECTORÍA

Felipe Miranda, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes (Feum), conversó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones para informar a la ciudadanía sobre la toma que los alumnos mantienen en el campus central de la Umag, luego de que la rectoría no accediera a la principal demanda del estudiantado: la remoción del vicerrector de Administración y Finanzas, Freddy Cabezas.

La movilización se desencadenó tras una asamblea realizada la tarde del jueves, donde 360 estudiantes votaron a favor de la toma, 156 se manifestaron en contra y 8 se abstuvieron. Según la Feum, la decisión responde a la crisis estructural y financiera que enfrenta la universidad y a lo que consideran una falta de respuesta de la autoridad. “No podemos ser cómplices”, señaló la Federación mediante una declaración, agregando que “nos vemos en la obligación de manifestarnos y forzar los cambios que se necesitan”.

Durante la noche del jueves, los alumnos bloquearon los accesos principales del campus con sillas, lo que motivó la presencia de Carabineros. No se registraron incidentes.



