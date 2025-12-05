Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

CENTRO CULTURAL "LA IDEA" FUE EL ESCENARIO DE CHARLA DEL DESTACADO ESCRITOR MAGALLÁNICO Y PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

Buenos días región.

El Centro Cultural La Idea recibió este viernes 5 de diciembre al escritor magallánico Ramón Díaz Eterovic, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2025. El reconocido autor llegó hasta el espacio cultural para participar en una nueva sesión de la Cátedra UNESCO, donde presentó la charla titulada “Chile: Crimen, Poder y Verdad”.

​Durante la jornada, Díaz Eterovic compartió con el público reflexiones en torno a su obra, su trayectoria y los temas que han marcado su narrativa, estrechamente vinculada a las tensiones sociales y políticas del país. Su participación generó un importante interés entre asistentes, lectores, estudiantes y actores del ámbito cultural, quienes valoraron la posibilidad de dialogar directamente con uno de los escritores más influyentes de la literatura nacional contemporánea.


RECTOR MARIPANI REITERA QUE ESTÁN ABIERTOS AL DIÁLOGO Y LLAMA A ESTUDIANTES A DEPONER TOMA

​Actualización institucional respecto a la toma estudiantil en el campus:

visita unidad y hospital (1)

VISITA DE AUTORIDADES CONSTATA AVANCES DE LA UNIDAD DE DIÁLISIS EN HOSPITAL DE PORVENIR

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

senadorkusanovic

SENADOR KUSANOVIC ANALIZA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: “KAST VA A SALIR CON UN PORCENTAJE MUY ALTO, PERO ESO SIGNIFICA TAMBIÉN UNA TREMENDA RESPONSABILIDAD”

CIERRE CICLO DE PIANO 2025 (4)

CICLO DE PIANO 2025 CULMINA CON GRAN CONVOCATORIA EN PUNTA ARENAS

APONKUYEN

PAMN SUMA NUEVE AÑOS SEMBRANDO MÚSICAS EN NUEVOS TERRITORIOS