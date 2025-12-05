CENTRO CULTURAL "LA IDEA" FUE EL ESCENARIO DE CHARLA DEL DESTACADO ESCRITOR MAGALLÁNICO Y PREMIO NACIONAL DE LITERATURA 2025 RAMÓN DÍAZ ETEROVIC

El Centro Cultural La Idea recibió este viernes 5 de diciembre al escritor magallánico Ramón Díaz Eterovic, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Literatura 2025. El reconocido autor llegó hasta el espacio cultural para participar en una nueva sesión de la Cátedra UNESCO, donde presentó la charla titulada “Chile: Crimen, Poder y Verdad”.

​Durante la jornada, Díaz Eterovic compartió con el público reflexiones en torno a su obra, su trayectoria y los temas que han marcado su narrativa, estrechamente vinculada a las tensiones sociales y políticas del país. Su participación generó un importante interés entre asistentes, lectores, estudiantes y actores del ámbito cultural, quienes valoraron la posibilidad de dialogar directamente con uno de los escritores más influyentes de la literatura nacional contemporánea.







