SÓLO POR TRES HORAS: RECASUR ZONA FRANCA PREPARA MASIVA VENTA NOCTURNA CON DESCUENTOS Y REGALOS ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Cristian Navarro, jefe de sala de Recasur Zona Franca Retail, informó a la comunidad sobre la realización de la Gran Venta Nocturna que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre. La actividad ofrecerá solo tres horas de ofertas por tiempo limitado, desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, en una jornada pensada para que las familias disfruten de descuentos, sorpresas, regalos y diversas actividades en el recinto comercial.

Durante esta edición, Recasur Zona Franca Retail también lanzó una invitación a participar del sorteo de una increíble moto CFMOTO 300SR, premio al que podrán acceder todas las personas que realicen compras durante la jornada especial. La modalidad es simple: por cada $20.000 en compras, los clientes recibirán un cupón para el sorteo, con un máximo de cinco por transacción, válido en todo medio de pago.

La jornada nocturna se proyecta como una de las actividades comerciales más esperadas previo a las fiestas de fin de año, ofreciendo una instancia única para acceder a precios rebajados y vivir una experiencia distinta en familia dentro de Zona Franca. Recasur invitó a la comunidad a ser parte de esta cita que promete gran convocatoria y múltiples sorpresas para sus visitantes.





