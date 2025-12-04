Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

4 de diciembre de 2025

SÓLO POR TRES HORAS: RECASUR ZONA FRANCA PREPARA MASIVA VENTA NOCTURNA CON DESCUENTOS Y REGALOS ESTE SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Buenos días región.

recasurzf

Cristian Navarro, jefe de sala de Recasur Zona Franca Retail, informó a la comunidad sobre la realización de la Gran Venta Nocturna que se llevará a cabo este sábado 6 de diciembre. La actividad ofrecerá solo tres horas de ofertas por tiempo limitado, desde las 20:00 hasta las 23:00 horas, en una jornada pensada para que las familias disfruten de descuentos, sorpresas, regalos y diversas actividades en el recinto comercial.

Durante esta edición, Recasur Zona Franca Retail también lanzó una invitación a participar del sorteo de una increíble moto CFMOTO 300SR, premio al que podrán acceder todas las personas que realicen compras durante la jornada especial. La modalidad es simple: por cada $20.000 en compras, los clientes recibirán un cupón para el sorteo, con un máximo de cinco por transacción, válido en todo medio de pago.

La jornada nocturna se proyecta como una de las actividades comerciales más esperadas previo a las fiestas de fin de año, ofreciendo una instancia única para acceder a precios rebajados y vivir una experiencia distinta en familia dentro de Zona Franca. Recasur invitó a la comunidad a ser parte de esta cita que promete gran convocatoria y múltiples sorpresas para sus visitantes.






centrocapacitacionlaboral

SEREMI DE HACIENDA Y SEREMI DE LAS CULTURAS VISITAN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN LABORAL LEÓN HUMBERTO SEGUEL EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

Leer Más

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

munipuq
nuestrospodcast
Hospital-regional

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS LAMENTAN QUE EL GOBIERNO REGIONAL NO HAYA ASISTIDO A COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ACLARAR DESTINO FINAL DE LOS ESCOMBROS DEL EX HOSPITAL REGIONAL

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
salmonicultoresmagallanes

SALMONICULTURA EN MAGALLANES: FRANCISCA ROJAS DETALLA NUEVO BOLETÍN INFORMATIVO, COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y DEBATE SOBRE PLAN SALMÓN 2050

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Carolina Saldivia

ELEGIR ADMINISTRACIÓN ES ELEGIR OPORTUNIDADES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
integrapostulacion

FUNDACIÓN INTEGRA LLAMA A POSTULAR A SALAS CUNA Y JARDINES INFANTILES PARA EL AÑO PARVULARIO 2026 HASTA ESTE VIERNES 05 DE DICIEMBRE