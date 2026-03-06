METEORÓLOGA KATTHERINE BRAVO ASUME JEFATURA DEL CENTRO METEOROLÓGICO ANTÁRTICO DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE

En una ceremonia realizada recientemente en la Antártica, la Dirección Meteorológica de Chile oficializó el cambio de jefatura del Centro Meteorológico Antártico, ubicado en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, instalación administrada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En la instancia, la meteoróloga Pabla Quintana realizó la entrega del cargo a la meteoróloga Kattherine Bravo Ruiz, quien asumirá la responsabilidad de liderar el centro encargado de monitorear las condiciones meteorológicas en uno de los entornos más extremos del planeta.

Este centro cumple un rol estratégico para las operaciones que se desarrollan en el territorio antártico, ya que la información meteorológica resulta clave para la planificación y seguridad de los vuelos que operan desde y hacia el continente blanco.

Desde estas instalaciones se realiza el monitoreo permanente de las condiciones climáticas extremas, además de entregar información técnica que permite apoyar la toma de decisiones operativas y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en la zona.

La labor del Centro Meteorológico Antártico forma parte del trabajo científico y logístico que Chile desarrolla en el territorio antártico, donde la meteorología cumple un rol fundamental para la seguridad de las misiones y el desarrollo de investigaciones.