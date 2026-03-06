Punta Arenas,
6 de marzo de 2026

METEORÓLOGA KATTHERINE BRAVO ASUME JEFATURA DEL CENTRO METEOROLÓGICO ANTÁRTICO DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE

​El centro se encuentra ubicado en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh y cumple un rol clave en la seguridad de las operaciones aéreas y el monitoreo de las condiciones meteorológicas en el continente blanco.

En una ceremonia realizada recientemente en la Antártica, la Dirección Meteorológica de Chile oficializó el cambio de jefatura del Centro Meteorológico Antártico, ubicado en el aeródromo Teniente Rodolfo Marsh, instalación administrada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

En la instancia, la meteoróloga Pabla Quintana realizó la entrega del cargo a la meteoróloga Kattherine Bravo Ruiz, quien asumirá la responsabilidad de liderar el centro encargado de monitorear las condiciones meteorológicas en uno de los entornos más extremos del planeta.

Este centro cumple un rol estratégico para las operaciones que se desarrollan en el territorio antártico, ya que la información meteorológica resulta clave para la planificación y seguridad de los vuelos que operan desde y hacia el continente blanco.

Desde estas instalaciones se realiza el monitoreo permanente de las condiciones climáticas extremas, además de entregar información técnica que permite apoyar la toma de decisiones operativas y garantizar la seguridad de las operaciones aéreas en la zona.

La labor del Centro Meteorológico Antártico forma parte del trabajo científico y logístico que Chile desarrolla en el territorio antártico, donde la meteorología cumple un rol fundamental para la seguridad de las misiones y el desarrollo de investigaciones.

MICROORGANISMOS CHILENOS A LA ESTACIÓN ESPACIAL: EL PROYECTO DE LA NASA EN LA ANTÁRTICA

MUNICIPIO REFUERZA APOYO LABORAL ANTE ALZA DE DESOCUPACIÓN EN MAGALLANES

Leer Más

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

La Oficina de Intermediación Laboral mantiene atención diaria y adelantará feria de empleos para abril.

MUNICIPIO ENTREGÓ RECONOCIMIENTO: CONOCE A LAS 24 MUJERES DESTACADAS DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

METEORÓLOGA KATTHERINE BRAVO ASUME JEFATURA DEL CENTRO METEOROLÓGICO ANTÁRTICO DE LA DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE

NUEVOS CARROS BOMBA DE ENAP REFORZARÁN RESPUESTA A EMERGENCIAS EN MAGALLANES

MUNICIPIO REFUERZA COORDINACIÓN VIAL POR INICIO DEL AÑO ESCOLAR