FALLECE DESTACADO CIENTÍFICO ANTÁRTICO CARLOS MORENO

Durante la tarde del día 4 de marzo, el Instituto Antártico Chileno (INACH) confirmó el fallecimiento del Dr. Carlos Moreno Meier a los 83 años de edad.

Destacado biólogo y ecólogo antártico, fue profesor de la Universidad de Chile, pero gran parte de su carrera la desarrolló en la Universidad Austral de Chile, donde en su rol de docente formó muchas generaciones de biólogas y biólogos marinos.

Además, participó en diferentes Expediciones Científicas Antárticas donde, en su rol, fue particularmente relevante las investigaciones realizadas desde la base Yelcho en ecología y trabajos experimentales submareales.

Durante su trayectoria se le suma su representación nacional ante la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) desde el año 1989, donde promovió nuevas artes de pesca y otras medidas de conservación para mitigar la mortalidad accidental de aves en el área de la Convención.