Punta Arenas,
5 de marzo de 2026

FALLECE DESTACADO CIENTÍFICO ANTÁRTICO CARLOS MORENO

​El investigador participó en numerosas expediciones desde Base Yelcho y representó a Chile ante la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos.

Carlos Moreno Meier

Durante la tarde del día 4 de marzo, el Instituto Antártico Chileno (INACH) confirmó el fallecimiento del Dr. Carlos Moreno Meier  a los 83 años de edad.

Destacado biólogo y ecólogo antártico, fue profesor de la Universidad de Chile, pero gran parte de su carrera la desarrolló en la Universidad Austral de Chile, donde en su rol de docente formó muchas generaciones de biólogas y biólogos marinos.

Además, participó en diferentes Expediciones Científicas Antárticas donde, en su rol, fue particularmente relevante las investigaciones realizadas desde la base Yelcho en ecología y trabajos experimentales submareales.

Durante su trayectoria se le suma su representación nacional ante la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) desde el año 1989, donde promovió nuevas artes de pesca y otras medidas de conservación para mitigar la mortalidad accidental de aves en el área de la Convención.

CIMAR

EN DESARROLLO EL PRIMER CRUCERO CIMAR EN TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA PRESENTACIÓN DE AVANCES EN INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN LA REGIÓN DE MAGALLANES

​En su visita a la zona, el mandatario, acompañado de autoridades locales, recorrió el Muelle Mardones y conoció los avances en el ordenamiento del borde costero.

DETIENEN A TURISTA FRANCÉS POR ENCENDER CIGARRILLO EN SECTOR NO HABILITADO DE TORRES DEL PAINE

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

escolarwilliams

PUERTO WILLIAMS: LICEO MÁS AUSTRAL DE CHILE DA INICIO AL AÑO ESCOLAR 2026

SEREMI JESSICA DIFUSIÓN NORMAS LABORALES

SEREMI DEL TRABAJO DESTACA APROBACIÓN DEL PROYECTO QUE CREA EL SUBSIDIO UNIFICADO AL EMPLEO

seremimimica

SEREMI ANDRO MIMICA: “LA FUERZA DE LOS HECHOS LA QUE DEBE HABLAR MAS QUE LAS PALABRAS” EN EL BALANCE FINAL DEL GOBIERNO DE GABRIEL BORIC