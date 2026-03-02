EL DEPORTE EN POVENIR TOMA IMPULSO CON NUEVAS METAS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

En una nueva edición de Polar en el Deporte, programa de Polar Comunicaciones conducido por Héctor Eloy Lara, en esta oportunidad se analizó el presente y futuro del deporte en Porvenir junto a invitados con amplia trayectoria en la comuna; en esta oportunidad, los invitados fueron Sergio Cárdenas, comunicador; Claudio Quezada, profesor del Liceo Hernando de Magallanes; y Adolfo Arteaga, exfutbolista profesional y docente.

Durante la conversación, Sergio Cárdenas recordó sus inicios en las transmisiones deportivas y su paso por Radio Polar, destacando su profundo vínculo con Porvenir y su compromiso con visibilizar el deporte fueguino. Además, compartió un importante desafío personal: su próximo ingreso a estudiar Periodismo, reforzando así su vocación por las comunicaciones y el deporte.

Claudio Quezada, radicado en Tierra del Fuego desde 2002, repasó su extensa labor formativa en básquetbol y vóleibol escolar, recordando hitos como la histórica participación del básquetbol femenino en un campeonato nacional, donde obtuvieron un destacado cuarto lugar. Subrayó las dificultades propias del aislamiento geográfico, pero también la convicción de seguir generando oportunidades para sus estudiantes a través del deporte.

En el segundo bloque de Polar en el Deporte, la conversación se centró en los desafíos estructurales que enfrenta la comuna, especialmente en materia de infraestructura deportiva. Los invitados abordaron la relevancia de contar con espacios adecuados para entrenamientos y competencias, destacando la importancia de la pronta inauguración del nuevo gimnasio para fortalecer tanto el deporte formativo como el competitivo.

Adolfo Arteaga, con experiencia en el fútbol profesional, enfatizó la necesidad de trabajar la disciplina y el alto rendimiento desde edades tempranas. Desde su rol como docente, señaló que el deporte no solo forma atletas, sino también personas, y que en Porvenir existe talento que puede proyectarse a niveles mayores si cuenta con el apoyo adecuado.

El espacio cerró con que, pese a las limitaciones propias de la zona, el deporte en Porvenir continúa creciendo gracias al compromiso de profesores, comunicadores y deportistas que impulsan nuevas generaciones. Una conversación marcada por la reflexión, la experiencia y el firme propósito de seguir potenciando el desarrollo deportivo en Tierra del Fuego.