11 de febrero de 2026

MARCA CHILE RECONOCE A MAGALLÁNICA JUDITH PARDO EN EL DÍA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA

La paleontóloga fueguina fue reconocida en el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia por liderar la excavación del ictiosaurio preñado “Fiona” en Magallanes.

Judith Pardo

En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Marca Chile destacó a Judith Pardo, paleontóloga chilena oriunda de Porvenir (Tierra del Fuego). 

Desde su infancia en Tierra del Fuego, Pardo comenzó a explorar su entorno natural y la película Jurassic Park despertó su interés por las criaturas que habitaron el planeta Tierra hace millones de años, antes que los seres humanos. Esa curiosidad la llevó a estudiar Biología en la Universidad de Magallanes y posteriormente a especializarse en paleontología, dedicando su carrera a investigar especies extintas y reconstruir la historia de la vida en el planeta.

El punto de inflexión en su trayectoria ocurrió en el Glaciar Tyndall en el año 2004, financiada por la universidad como tesis de grado. En esa expedición identificó restos de un ictiosaurio, un reptil marino que habitó durante la era Mesozoica; con este descubrimiento su carrera marcaría un giro en su línea de investigación.

En el año 2022, lideró la expedición que permitió excavar a un ejemplar excepcional, una ictiosauria preñada bautizada como “Fiona”. La extracción del fósil fue una tarea de complejidad logística donde la expedición se extendió por 31 días e incluyó el uso de helicópteros para trasladar bloques fósiles de hasta 200 kilos cada uno, donde el fósil mide casi cuatro metros de largo con estado de preservación completo.

Se trata del primer ictiosaurio excavado completo en Chile y el único ejemplar preñado registrado a nivel mundial con una antigüedad estimada de 131 millones de años, cuyo estudio permitirá profundizar en la diversidad, disparidad y paleobiología de los ictiosuarios.

En la actualidad, los restos de Fiona se encuentran en el Museo de Historia Natural Río Seco, en Punta Arenas, donde son exhibidos a la comunidad, acercando a las personas a la ciencia, a personas de todas las edades y consolidando a Magallanes como un territorio clave para la investigación paleontológica.

Salvador Harambour, Director ejecutivo de la Asociación gremial H2V Magallanes

HIDRÓGENO VERDE EN PAUSA: GREMIO ADVIERTE LENTITUD EN APROBACIONES EN MERCADO INTERNACIONAL

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

​Los convenios con comercios locales permiten aliviar el gasto familiar previo al inicio del año escolar.

presidente cumpleaños

PRESIDENTE GABRIEL BORIC CUMPLE 40 AÑOS EN SU ÚLTIMO CUMPLEAÑOS EN LA MONEDA

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Judith Pardo

MARCA CHILE RECONOCE A MAGALLÁNICA JUDITH PARDO EN EL DÍA DE LA NIÑA Y LA MUJER EN LA CIENCIA

TARJETA PUNTA ARENAS (2)

TARJETA PUNTA ARENAS IMPULSA COMPRAS ESCOLARES CON DESCUENTOS EN LIBRERÍAS

VLADIMIRO MIMICA CONFIRMA RECUPERACIÓN DE SALUD Y REGRESO A LA RADIO