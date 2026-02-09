EMBAJADOR DE EE.UU. BRANDON JUDD: “NO ESTÁ EN RIESGO LA VISA WAIVER. NO HAY RAZONES PARA SACAR A CHILE DEL PROGRAMA”

Embajador de Estados Unidos en Chile desde fines de 2025, Brandon Judd debutó en su actual cargo realizando en noviembre duras críticas al actual Presidente Gabriel Boric, señalando que está “dañando a los chilenos” al realizar cuestionamientos a EE.UU. en el ámbito medioambiental, ya que a su juicio “daña en los distintos tipos de negociaciones que están hoy día teniendo lugar”, lo cual fue también un reflejo del bajo nivel por el que pasan las relaciones con Estados Unidos tras las reiteradas críticas de Boric a Trump en distintos temas, desde el cambio climático hasta los contenidos expuestos en museos.

Ex presidente del consejo nacional de la patrulla de fronteras y férreo defensor del presidente Trump, Judd abordó en entrevista con La Tercera tanto las relaciones con el actual gobierno como con la próxima administración y la situación de Chile en relación a la Visa Waiver. También hizo un llamado a terminar con la “permisología”.

Relaciones durante el gobierno de Boric. “Volveré a lo que dijo el secretario de Estado adjunto (Christopher Landau, quien señaló que las relaciones bilaterales habían caído a un bajo nivel). Nosotros definitivamente queremos que las relaciones exteriores se conduzcan por canales diplomáticos; desafortunadamente, eso no se hizo, entonces hubo cosas que se pusieron en las redes sociales y que fueron respondidas por el secretario adjunto y yo reitero lo que dijo el secretario adjunto”.

Nuevo gobierno. “Estoy entusiasmado con el futuro gobierno y ya estamos trabajando con ellos”.

Áreas de inversión y “permisología”.

“Hay muchas áreas, pero obviamente los minerales críticos son importantes. Chile es el primer productor mundial de cobre, Chile es el segundo productor de litio en el mundo. Chile es muy rico en minerales críticos. El cobalto es otro. Sin duda, esa área es la que va a avanzar más rápido”.

Visa Waiver. “No, no está en riesgo. Mientras hablamos están en el programa de la Visa Waiver, no hay razones para sacar a Chile del programa, y como esta es un área de mi expertise puedo decirle personalmente que tienen un amigo en ese tema, aunque hay asuntos que deben ser mejorados, como el nivel de sobrepermanencia. Si alguien de Chile quiere visitar Estados Unidos tiene que comprometerse a regresar en un período de tiempo determinado”.

Cancelación de proyecto de observatorio chino. “Cuando Estados Unidos construye un observatorio, nosotros abrimos el observatorio a todo el mundo, a toda la comunidad científica. Todos los datos que se obtienen son compartidos. Desafortunadamente, hemos visto que esa no es la forma en que opera China”.

Situación en Venezuela. “Estados Unidos ha declarado claramente que el objetivo es traer de vuelta la democracia a Venezuela y ese proceso se está llevando a cabo en estos momentos”.

Participación de Chile en Junta para la Paz de Trump. “Con el presidente electo Kast todas las avenidas se van a abrir y creo que él va a aprovechar esos caminos, porque van a ser buenos para Chile”.

Candidatura de Bachelet en la ONU. “Actualmente, Estados Unidos no tiene posición, en estos momentos está en proceso de evaluación (…) Estados Unidos siempre revisa muy seriamente cuando alguien es nominado, así que en el caso de la expresidenta Bachelet, Estados Unidos está evaluando su candidatura y cuando el momento llegue se pronunciará”.

“Me reuní con el presidente electo y mi equipo está trabajando con su equipo. Estamos trabajando en temas económicos, en temas de seguridad, en temas de tecnología, en todos esos temas que son importantes para los chilenos, que son también los temas importantes para Estados Unidos. Tenemos los mismos ideales, queremos las mismas cosas y espero que logremos los mismos objetivos. Es muy fácil para nosotros trabajar con la administración entrante en las cosas que son importantes para los chilenos y también para EE.UU.”. “El tema de los permisos es un problema para traer inversiones. Los inversionistas deben tener confianza y deben ser capaces de sacar ganancias de esa inversión en un periodo corto de tiempo. Toma mucho dinero desarrollar una idea, y si los permisos toman muchos años es imposible hacerlo”

“Reconozco que el proceso de los permisos está vinculado al medioambiente, y el medioambiente es extremadamente importante, pero hay formas en que se puede proteger el medioambiente y también reducir el tiempo que toman los permisos. Esperamos trabajar con la próxima administración en ese tema”.

“El proceso de los permisos tiene que hacerse mejor, porque eso va a traer más trabajo. Para los chilenos sus dos mayores preocupaciones son el crimen y la economía. Podemos ayudar con el crimen y podemos ayudar con la economía, y parte de la ayuda con la economía es traer más inversión y esa inversión no puede darse si el sistema de permisos sigue de la misma manera en que está ahora (…) Lo que los inversionistas quieren es que el proceso de permisos mejore”. “China es un socio comercial muy importante para ustedes, China es un socio comercial muy importante para nosotros también, pero cuando vemos la libertad que los chilenos quieren, China no ofrece esa misma libertad. Cuando miras la forma en que EE.UU. trabaja, la democracia que tenemos, las elecciones que podemos hacer, esos son los mismos valores que los chilenos tienen y, de nuevo, es la razón de por qué somos el socio más confiable”.

“Es Estados Unidos el que crea empleos aquí en Chile y no creo que China esté ni siquiera en el top siete entre las inversiones extranjeras directas. Basta ver el proyecto del litio del que ByD acaba de salirse o ver el tema del Metro, lo que está sucediendo ahora con la compañía constructora. Cuando Estados Unidos hace promesas, cumplimos”. “Lo que sí sabemos es que los venezolanos están muy entusiasmados, están muy felices de que Maduro ya no esté y confían en que este proceso seguirá adelante, y en algún momento en el futuro tendrán la certeza para regresar, que la democracia regresará a Venezuela”.





Fuente: ex-ante.cl

