6 de febrero de 2026

CORTE SUPREMA DECLARA INADMISIBLE RECURSO Y DEJA FIRME MILLONARIA CONDENA CONTRA OPERADORA DE TURISMO EN PUNTA ARENAS

​El máximo tribunal confirmó el fallo que ordena restituir más de $83 millones a 37 apoderados del Colegio Británico, tras la cancelación de un viaje de estudios a Europa en 2020.

corte suprema

La Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de reposición presentado por la operadora de turismo Claudia Milicevic Fernández, dejando firme la sentencia que la obliga a restituir más de $83 millones a 37 apoderados del Colegio Británico de Punta Arenas, afectados por la cancelación de un viaje de estudios a Europa programado para el año 2020.

De esta manera, el máximo tribunal del país confirmó íntegramente el fallo dictado por el Segundo Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, el cual fue previamente ratificado por la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. La sentencia estableció el incumplimiento contractual y la negligencia en la prestación del servicio, además de la obligación de devolver la totalidad de los montos pagados.

El fallo original ordenó el reembolso de $83.950.000, junto con la aplicación de una multa de 6 UTM a beneficio municipal, sanción que también quedó confirmada tras la resolución del máximo tribunal, al rechazarse definitivamente la acción presentada por la demandada.

Con esta resolución, la condena queda firme y ejecutoriada, sin que existan nuevos recursos judiciales disponibles para su impugnación. Ahora se inicia la etapa de cumplimiento del fallo, en la cual la operadora deberá concretar la restitución de los dineros a las familias afectadas.

Desde el ámbito judicial, esta sentencia reafirma la protección de los derechos de los consumidores en la región de Magallanes, marcando un precedente relevante en causas vinculadas a servicios turísticos y reembolsos por incumplimientos contractuales.


MUNICIPIO INVITA A CICLETADA FAMILIAR DE VERANO EN PARQUE MARÍA BEHETY

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

ALCALDE DE CABO DE HORNOS DESTACA EMBLEMÁTICO PROYECTO DE REMODELACIÓN DEL CENTRO COMERCIAL EN PUERTO WILLIAMS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CORTE SUPREMA DECLARA INADMISIBLE RECURSO Y DEJA FIRME MILLONARIA CONDENA CONTRA OPERADORA DE TURISMO EN PUNTA ARENAS

AQUASUR PROYECTA SU EDICIÓN MÁS GRANDE CON RESPALDO DEL GOBIERNO REGIONAL

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ANALIZA EL MAPA DEL HIDRÓGENO VERDE Y LOS DESAFÍOS ESTRATÉGICOS DE MAGALLANES